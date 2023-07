“Una canzone per l’inclusione”, il progetto di Cooperativa Margherita 

“Io Penso Inclusivo! Una canzone per l’inclusione” è il progetto della Cooperativa Margherita di Vicenza, che vuole promuovere il valore dell’inclusione sociale attraverso la musica. Per farlo, ha lanciato una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di social innovation.

VICENZA – Il progetto coinvolge un gruppo di persone con disabilità, che parteciperanno ad un percorso di musicoterapia e registreranno una cover della canzone “Penso Positivo” di Jovanotti, trasformandola in un inno all’inclusione. Inoltre, realizzeranno un videoclip per diffondere il loro messaggio nel territorio.

L’idea nasce dal progetto europeo Erasmus+ “Mind Inclusion 2.0”, che ha creato un’applicazione per valutare l’inclusività di luoghi e attività, recensendoli con un’app. Grazie a questa esperienza, le persone con disabilità della Cooperativa hanno scoperto il potere della musica e dell’arte per esprimere il loro mondo interiore.

Per realizzare il progetto, la Cooperativa ha bisogno di raccogliere 6.500€, con il contributo del Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica Sgr e Banca Etica. Chi vuole sostenere il progetto può donare online su Produzioni dal Basso, e ricevere in cambio delle ricompense simboliche.