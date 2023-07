A Portogruaro la Prima Biennale di Fotografia

Venerdì 7 Luglio alle 17 si apre la Biennale di Fotografia di Portogruaro con una mostra personale di Andrea Jemolo, fotografo di arte e architettura. La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale RO.SA.M., ha il patrocinio del Comune di Portogruaro, del Distretto Turistico Venezia Orientale, di Eywa Sport & Spa e Mediolanum. La sede espositiva è la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “I Molini”, dove hanno esposto artisti come De Pisis, Guttuso, Afro, Vedova.

Andrea Jemolo: fotografia e architettura in dialogo

La mostra presenta circa 26 fotografie emblematiche provenienti dal Photographic Archive of Architecture and Art, fondato nel 1988 da Jemolo. Il fotografo ha realizzato campagne fotografiche per importanti musei, riviste e case editrici d’arte e architettura, nonché per grandi studi di architettura. Le sue immagini catturano le grandi scenografie di architettura, grazie alla sua conoscenza scientifica frutto della sua collaborazione con gli esperti del settore. La mostra include reportage dedicati al patrimonio storico architettonico e alle grandi opere delle archistar, tra cui Punta della Dogana. La mostra include anche fotografie storiche da Casa Malaparte, Palazzine Romane, Edilizia Popolare e Sovvenzionata, Villa Giulia, Italia in attesa, ecc.

Chiesa Madre di Gibellina

Incontro tra il fotografo e l’architetto

Mercoledì 12 Luglio alle 18.30 nella sala della Biblioteca a Palazzo Altan Venanzio si terrà un incontro tra il fotografo Andrea Jemolo e l’architetto Carmen Andriani, docente di architettura all’Università di Genova e direttore della collana “Forme del cemento” (ed.Gangemi/Skira). Modereranno i curatori Roberta Semeraro e Costanza Salini, con gli interventi degli architetti Clemens Kusch e Guido Zucconi della giuria del Premio Letterario La Calcina-John Ruskin.

Chi è Andrea Jemolo

Andrea Jemolo è nato a Roma il 10 marzo 1957 e ha concentrato la sua ricerca visiva nell’arte e nell’architettura. Tra le sue numerose campagne fotografiche, si ricordano quelle per l’Enciclopedia Treccani, per la casa editrice Koenemann, per la quale ha realizzato un volume sull’antico Egitto (Egypt, Koenemann, 1997). Ha collaborato con la rivista Casabella e le case editrici Skira ed Electa. Ha fotografato le architetture contemporanee di Sandro Anselmi, Piero Sartogo, Richard Meier e Zaha Hadid e Tadao Ando e tanti altri.”