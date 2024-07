Premiato il 100.000 visitatore della Biennale d’Arte

Un ricordo al fortunato visitatore 100mila dell’esposizione

VENEZIA – Due ingressi gratuiti per visitare il Teatro La Fenice di Venezia, una targa ricordo – creata con il legno degli alberi caduti a seguito degli eventi climatici nel 2022 e nel 2023 (lo stesso con cui sono state realizzate le sedute all’esterno del Padiglione) – e il catalogo dell’esposizione Sestante Domestico. C’è stupore negli occhi della visitatrice numero 100.000 del Padiglione Venezia alla Biennale Arte che, questa mattina, è stata accolta dalla curatrice Giovanna Zabotti e si è vista consegnare tutto questo.

La fortunata è Francesca Prosdocimo, 21 anni, studentessa di Lettere Antiche all’Università di Padova. Accompagnata dalla mamma Deborah, la giovane di Musile di Piave (VE). Per lei anche una visita guidata proposta dalla curatrice.

Aver raggiunto 100.000 visitatori in poco più di tre mesi dall’apertura del Padiglione Venezia, all’interno della 60ª Biennale d’Arte, dà la dimensione del gradimento del pubblico. “Siamo felici del riscontro che sta avendo la mostra – commenta la curatrice Giovanna Zabotti – le persone all’interno riescono a vivere appieno l’esperienza all’interno della pittura contemporanea, guidati dalla poesia. Creare questa simbiosi pittura-poesia era una sfida e siamo davvero contenti che sia stata compresa appieno e apprezzata. Quando abbiamo pensato l’esposizione di Sestante Domestico, lo abbiamo immaginato come uno strumento in cui ogni visitatore potesse cercare di misurarsi e trovare una rotta: in tempi difficili come i nostri è facile smarrirsi e l’arte ci può aiutare portandoci a riflettere sulla nostra idea di casa e di ciò che non lo può essere.”