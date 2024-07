Niente Olimpiadi per Sinner

Il numero 1 del tennis Jannik Sinner ha comunicato poco fa sui suoi canali Social che non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024

Sembrava fosse solo una leggera influenza, quel tanto che basta per rimandare di un giorno la partenza per le Olimpiadi di Parigi che inizieranno venerdì. Invece, dopo una settimana di allenamenti post Wimbledon e vacanze, Jannik Sinner, il numero 1 del tennis ATP, ha annunciato il suo ritiro dai giochi.

Lunedì notte si era sentito male e dopo due giorni di riposo i medici gli hanno diagnosticato una tonsillite e sconsigliato di giocare. È la seconda Olimpiade di fila che il forte atleta altoatesino deve saltare.

Ora bisognerà capire con chi giocherà il doppio Lorenzo Musetti, fresco semifinalista a Wimbledon e con Sinner primo nel Ranking a Parigi. Il sostituto sarà uno tra gli altri partecipanti in singolare, per cui o Luciano Darderi o Matteo Arnaldi. Andrea Vavassori invece lo sostituirà nel torneo singolo.

“Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.

Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare.

Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa.

Forza Italia“