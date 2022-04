Pederobba festeggia la primavera. Mostra mercato di fiori, artigianato e prodotti tipici

In occasione della tradizionale Festa di Primavera, organizzata dal Comune di Pederobba (Tv) domenica 3 aprile, il gruppo Nordic Walking “Aquile Bianche” ha organizzato una camminata di 6 o 11 km aperta a famiglie, simpatizzanti e persone che abitualmente praticano questo sport.

Il ritrovo è alle ore 8.00 di fronte al municipio di Pederobba (in località Onigo di Piave) e richiede un piccolo contributo di 10 euro ad adulto, che sarà interamente devoluto all’Associazione Triblù Aps.

A fine camminata l’occasione di stare insieme potrà proseguire con un giro per le bancarelle e i diversi stand enogastronomici e di esposizione-vendita fiori e prodotti di artigianato, oltre all’opportunità di conoscere da vicino l’Associazione Triblù Aps e i suoi progetti.

Chi è l’Associazione Triblù Aps

Triblù Aps è un’associazione di genitori che nasce dall’esigenza di unire le famiglie, per sviluppare progetti di autonomia personale e inclusione sociale, e progettare percorsi per la residenzialità per le persone con autismo. Nel concreto, il progetto mira a realizzare una residenzialità a misura d’uomo, che rispecchi i valori e la dimensione famigliare. Non più strutture che accolgono molte persone, ma vere “case” sul territorio, come delle piccole famiglie capaci di accogliere i nostri figli con amore, rispettando al massimo le loro caratteristiche personali, i loro bisogni, le loro esigenze.

I costi per un progetto di residenzialità che accolga una persona con autismo sono molto elevati e diversi, a seconda del grado di autonomia della stessa. Si stima un costo medio per persona di circa € 2.500/3.000 al mese. Una cifra molto impegnativa, che richiede una altrettanto impegnativa raccolta fondi.

L’ipotesi progettuale dell’Associazione per i prossimi 10 anni è riuscire ad attivare 2 unità abitative, ciascuna da 5 posti, per un totale di 10 posti, da utilizzare a rotazione per 10/15 persone. L’obiettivo finale sarà arrivare alla residenzialità completa per tutti.

Attualmente L’Associazione Triblù Aps opera all’interno dei centro diurno per minori Ca’ Leido e del centro diurno per adulti Kairos, gestiti dalla cooperativa Sonda scs Onlus di San Vito di Altivole.