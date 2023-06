Orbita, il nuovo pallone della Serie A

Lega Serie A e PUMA hanno presentato oggi il PUMA Orbita Serie A, il pallone ufficiale 2023/24 per la Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, EA Sports Supercup e competizioni Primavera 1 TIM.

Fin da bambini tutti gli appassionati di calcio giocano sognando di diventare un giorno bravi, famosi e vincenti come i loro idoli. Se ne imitano i gesti, le esultanze. Ci si ispira nel modo di giocare, cercando di carpire ogni loro gesto. È normale desiderare gli scarpini uguali al campione preferito, ma ancora di più si desidera il pallone.

Quel sacro oggetto che rende speciale chiunque lo possieda. Anche se si è il più scarso della compagnia, aver il pallone ufficiale rende chiunque parte del gioco.

La presentazione del nuovo pallone ufficiale della Serie A 2023/2024 PUMA Orbita e la relativa campagna “PLAY IT LIKE” con protagonisti Alessandro Bastoni e Olivier Giroud, nasce proprio da questo sogno. Passare da giovani tifosi a essere i futuri campioni del campionato.

Il nuovo pallone della prossima Serie A è caratterizzato da grafiche audaci e impattanti che si traducono in una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella, per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.

Orbita usa una tecnologia all`avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l`aerodinamica e aumenta la resistenza all`abrasione e all`usura, prolungando la durata.

Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali.

PUMA Orbita Serie A 2023/24 è disponibile da oggi su PUMA.com e presso selezionati retailer.

Photo Credit: legaseriea.it