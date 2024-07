Olimpiadi di Parigi 2024, ma dove guardarle?

A soli tre giorni dalla Cerimonia di apertura dei XXXIII^ Giochi Estivi Olimpici per molti nasce il dubbio. Dove guardare le Olimpiadi?

PARIGI – Ormai ci siamo, tra pochissime ore inizierà la XXXIII^ edizione dei Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024. L’evento sportivo per eccellenza che appassiona tifosi (e non) da ogni parte del globo, comincerà ufficialmente venerdì 26 luglio alle 20 con la cerimonia d’apertura e l’accensione del braciere con la fiamma olimpica.

In realtà alcune discipline come il calcio e il rugby a 7, vedranno scendere in campo i primi protagonisti già da domani mattina per le fasi a gironi. Intanto la maggior parte degli atleti sta arrivando a Parigi, indipendentemente dal giorno in cui gareggeranno e la città, come i Social, sono già in fibrillazione.

Un’edizione che è già da record per l’Italia che vedrà partecipare la bellezza di ben 403 azzurri (209 uomini e 194 donne) in 34 categorie, polverizzando così il precedente primato raggiunto a Tokyo nel 2021.

Ma nell’epoca dello streaming e delle app, dove sarà possibile vedere tutte le gare?

Olimpiadi, dove guardarle

L’unica titolare di tutti i diritti televisivi dell’evento è Warner Bros. Discovery che, tramite i canali Eurosport, farà vedere integralmente ogni singola gara di tutte le discipline presenti per un totale di oltre 3800 ore live con approfondimenti e speciali.

Le trasmissioni iniziano alle 8.00 con il nuovo programma condotto dall’ex pallavolista Rachele Sangiuliano e Fabrizio Monari, “Sveglia Parigi“.

A seguire “Parigi Doro” con la biatleta Dorothea Wierer che terrà un diario quotidiano con il dietro le quinte di ciò che accade durante i Giochi Olimpici. Ci sarà poi “Family Cam“, con l’ex pattinatrice Valentina Marchei che seguirà le famiglie e gli amici degli atleti italiani per vivere con loro tutte le emozioni della gara e del post-gara. Alle 23.00 Marco Cattaneo con “Place d’Italie” farà un riassunto dei principali avvenimenti della giornata olimpica.

Saranno davvero molti gli ex sportivi che daranno il loro contributo a questa maratona televisiva. Dai già citati Sangiuliano, Wierer e Marchei, alla schermitrice Margherita Granbassi, il cestista Andrea Meneghin, lo Judoka Pino Maddaloni e il nuotatore Luca Dotto.

Sarà nutrita, ovviamente anche la presenza di giornalisti e conduttori specializzati come Cattaneo, appunto, ma anche Giulia Cicchinè, Guido Bagatta e Zoran Filicic.

Sky e DAZN

A differenza delle precedenti Olimpiadi di Tokyo, Sky torna ad essere davvero la casa dello Sport grazie all’accordo con Warner Bros.Discovery che consentirà la copertura totale dei Giochi sui canali Eurosport. Ai già presenti canali Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211) (visibili anche in streaming su Now Tv), che offriranno il meglio della programmazione per seguire gli eventi principali, i clienti Sky avranno accesso ad altri 8 (7 tematici più un canale in 4k), interamente dedicati all’evento dal canale 251 al 257.

DAZN invece, accanto agli attuali canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, aggiungerà altri 6 canali dedicati solo alle singole discipline di golf, tennis e tennistavolo, ginnastica e tuffi, calcio, basket, sport da combattimento e pallavolo. Ci saranno poi disponibili contenuti on demand come highlights e approfondimenti per un totale di oltre 700 di ore di programmazione.

Olimpiadi in chiaro

Ma il comune mortale che non ha abbonamenti a piattaforme varie cosa potrà vedere di queste attesissime Olimpiadi?

Anche la Rai ha trovato un accordo con Warner-Discovery, aggiudicandosi i diritti in chiaro per le Olimpiadi estive e invernali fino al 2032. Per quanto riguarda questa edizione, la televisione pubblica avrà 360 ore di diretta in esclusiva, in cui mostrerà principalmente le gare degli atleti azzurri.

Oltre alle dirette su Raidue, Raisport e RaiPlay, ci saranno le varie trasmissioni di approfondimento. Alle 7 la giornata comincerà con “Qui Parigi“, per poi iniziare con le gare dalle 8.50 per circa tredici ore (con pausa per i Telegiornali). In seconda serata andrà in onda il classico riepilogo degli avvenimenti più importanti della giornata all’interno di “Notti Olimpiche“.

Oltre ai giornalisti Rai saranno coinvolti vari commentatori tecnici come Jury Chechi per la ginnastica, Andrea Lucchetta per la pallavolo, Stefano Tilli per l’atletica, Paolo Canè per il tennis e Davide Cassani per il ciclismo.

Sara poi possibile collegarsi all’Olympic Channel TV, un canale dedicato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sul sito ufficiale delle Olimpiadi.