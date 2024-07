Parole e Idee a Jesolo

Da domani mercoledì 24 luglio, e fino a sabato 27 luglio, le autrici e gli autori più letti e amati dell’estate animano per quattro serate Piazza Milano per il nuovo format estivo di Jesolo Libri con il titolo Parole e idee.

Jesolo – La rassegna “Jesolo Libri” è uno degli appuntamenti più apprezzati della città, con ancora un grande potenziale da esprimere in risposta alla crescente domanda culturale avanzata da residenti e ospiti. La nostra ambizione di affermarci come vera città di mare passa anche dalla capacità di sviluppare una proposta intellettuale, artistica e formativa adeguata e Jesolo Libri può essere una delle chiavi di volta di tale processo di trasformazione” ha dichiarato il sindaco Christofer De Zotti.

Da quest’anno la manifestazione organizzata dal Comune di Jesolo, un momento tra i più seguiti del programma culturale, si rinnova e concentra gli eventi, tutti ad ingresso gratuito, dal mercoledì al sabato sotto il coordinamento editoriale della giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, che ha selezionato le scrittrici e gli scrittori protagonisti delle classifiche e delle letture estive.

Donato Carrisi, il maestro del thriller da milioni di copie; Francesca Giannone, autrice del libro italiano più letto nel 2023;

Stefano Nazzi, che ha conquistato lettori e ascoltatori podcast con il suo true crime, il tradizionale appuntamento con i finalisti del Premio Campiello – Antonio Franchini, Federica Manzon, Michele Mari, Vanni Santoni ed Emanuele Trevi.

“Quest’anno abbiamo deciso di dare all’evento Jesolo Libri la forma di un vero festival letterario: un momento, nel cuore dell’estate, dedicato alla lettura e al confronto, partendo dai libri che sono i più letti, con le autrici e gli autori che trasformano le loro idee in parole” afferma l’Assessore alla Cultura Debora Gonella.

“Insieme ad Alessandra Tedesco abbiamo quindi rinnovato il format e invitato i protagonisti del mondo editoriale italiano, per

offrire ai nostri cittadini e cittadine e ai tanti ospiti quattro serate all’insegna della cultura grazie alla passione per la lettura”.

Jesolo Libri è in collaborazione con l’Associazione Jesolana Albergatori che ha supportato il Comune di Jesolo nella realizzazione della rassegna libraria.

Tutti gli appuntamenti si terranno nella centrale Piazza Milano, saranno ad ingresso libero sino ad esaurimento posti e in caso di maltempo gli incontri saranno ospitati dal Teatro Vivaldi (via del Bersagliere, 1).

Il programma

mercoledì 24 luglio 2024 ore 21.00 STEFANO NAZZI Dal podcast “Indagini” al true crime. Stefano Nazzi esplora il crimine anche nei libri. In “Canti di guerra” (Mondadori) ci porta nella Milano anni ’70, la Milano nera in cui ogni anno vengono commessi 150 omicidi, per narrare le vite di tre uomini destinati a diventare i protagonisti della mala. Modera Riccardo Poli, giornalista.

Famoso per il podcast “Indagini” (il Post) in cui ogni mese ricostruisce un caso di cronaca nera, Stefano Nazzi esplora il crimine anche nei libri. In “Canti di guerra” (Mondadori) ci porta nella Milano anni ’70, la Milano nera in cui ogni anno vengono commessi 150 omicidi, per narrare le vite di tre uomini destinati a diventare i protagonisti della mala locale. Francis Turatello, noto come “Faccia d’angelo”, affamato di potere, Renato Vallanzasca, il “bel René”, rapinatore anarchico e egocentrico, e Angelo Epaminonda,

detto “il Tebano”, gangster feroce e spietato.

giovedì 25 luglio 2024 ore 21.00

FRANCESCA GIANNONE

Dal bestseller “La portalettere” al nuovo romanzo Modera Alessandra Tedesco, giornalista. Dopo il successo travolgente di “La portalettere”, libro italiano più venduto nel 2023, nel quale raccontava la storia della prima donna postina nel Salento anni ’30, Francesca Giannone è protagonista dell’estate 2024 con il romanzo “Domani, domani” (Nord). La storia di Agnese e Lorenzo, sorella e fratello, eredi di un saponificio. Fra profumo di talco ed essenze floreali, la vita di una ragazza e di un ragazzo che a cavallo fra anni ’50 e ’60 scelgono strade diverse per realizzare lo stesso sogno.

venerdì 26 luglio 2024 ore 21.00

DONATO CARRISI

Il maestro del thriller

Modera Alessandra Tedesco, giornalista

Con “Il suggeritore” ci aveva fatto conoscere il personaggio di Mila Vasquez, poi la trilogia del penitenziere con Marcus e Sandra, infine la serie con protagonista Pietro Gerber, l’addormentatore di bambini. Donato Carrisi è considerato il maestro del thriller.

Nell’ultimo romanzo “L’educazione delle farfalle” (Longanesi) la protagonista è una madre efficiente ma anaffettiva. La figlia viene data per dispersa durante un campus sulla neve dopo un incendio, ma lei non crede alla versione ufficiale. Un intreccio ipnotico per una storia in cui niente è come sembra.

sabato 27 luglio 2024 ore 21.00

LA CINQUINA DEL PREMIO CAMPIELLO 2024

Modera Maria Pia Zorzi, giornalista

Come da tradizione la cinquina del Premio Campiello fa tappa a Jesolo. Sul palco i finalisti: Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Feltrinelli), Michele Mari con “Locus desperatus” (Einaudi), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza) ed Emanuele Trevi con “La casa del mago” (Ponte alle Grazie).

Tutti gli incontri si tengono in Piazza Milano e sono ad ingresso libero, sino ad esaurimento posti. In caso di maltempo gli eventi sono ospitati dal Teatro Vivaldi (via del Bersagliere, 1).