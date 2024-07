Nuovo sgombero dell’ex Telecom: chiusi due ingressi

Nuova operazione di Sgombero e Chiusura Varchi nell’Edificio Ex Telecom a Mestre

MESTRE (VE) – Nella mattinata di ieri, a partire dalle 8, tre unità mobili del Servizio Sicurezza Urbana della Polizia locale, in collaborazione con i proprietari dell’immobile, hanno condotto un’ispezione e successivo sgombero del palazzo ex Telecom situato in via Meucci a Mestre.

Durante l’operazione, sono stati impiegati anche i cani antidroga della Polizia locale, che hanno trovato una piccola quantità di hashish all’esterno dell’edificio. All’interno della struttura, sono stati scoperti otto giacigli e due persone, una di nazionalità libica e l’altra algerina. Attualmente sono in corso le procedure di identificazione e verifica del loro status sul territorio italiano.

Al termine delle operazioni di sgombero, la proprietà dell’edificio, sempre collaborativa con la Polizia locale, ha incaricato una squadra di operai di chiudere due varchi che erano stati creati al piano terra dagli intrusi. Per la fine del mese di luglio, con l’arrivo della nuova proprietà, è previsto l’avvio del processo di riqualificazione dell’area.

“La Polizia locale ha risposto prontamente per prevenire l’occupazione del sito da parte di soggetti che potrebbero rappresentare un problema per la sicurezza urbana – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce – Questo intervento dimostra l’efficacia delle nostre operazioni di controllo e sgombero, realizzate in stretta collaborazione con i residenti e i commercianti della zona. Li ringrazio per la loro costante e leale cooperazione, che mira al rispetto delle regole, al mantenimento del decoro urbano e alla sicurezza dei cittadini”.