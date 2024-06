Notti Magiche a Silea: al via un’estate di eventi e spettacoli

La stagione estiva di Silea sarà arricchita da una serie di eventi culturali per adulti e bambini che spazieranno tra danza, cinema, teatro e musica, nei luoghi più caratteristici della città

SILEA (TV) – L’estate a Silea si trasforma in un periodo ricco di cultura con un programma che accontenterà tutti i gusti e tutte le età, esplorando diverse discipline artistiche. Giovedì 20 giugno prenderà il via “Notti Magiche”, una serie di eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Silea, in collaborazione con Auser Polaris, che durerà fino al 13 settembre.



Programma della stagione

Il programma prevede 18 appuntamenti destinati a soddisfare sia i bambini che gli adulti, con eventi che spaziano dalla danza al cinema, dal teatro alla musica, utilizzando parchi, sagrati e le rive del Sile come palcoscenici esclusivi e suggestivi.

La rassegna inizierà domani, giovedì 20 giugno alle 20:30 al Parco dei Moreri con “Ode al solstizio”, una performance di arte contemporanea diretta dalla ballerina e coreografa Silvia Bugno, con la collaborazione del performer Domenico Santonicola. Seguirà, venerdì 21 alle 21:00, nell’area verde della centrale idroelettrica di Silea, il concerto di Sile Jazz “Piero Gaddi + Bjørn Solli”.

Sabato 22 giugno alle 5:30, sempre nell’area verde della centrale idroelettrica di Silea, si terrà il “Concerto del Solstizio” con il Quartetto Olympia. Martedì 25 giugno alle 20:30 al Parco dei Moreri, ci sarà la lettura animata “Pierello e la valigia magica”, mentre venerdì 28 dalle 18:30 il parco ospiterà il festival diffuso di teatro per bambini e famiglie “Torototela Torototà”.

Venerdì 5 luglio al Parco dei Moreri alle 21:00 ci sarà lo spettacolo teatrale “Le betoneghe” del Gruppo Teatro delle Arance. Martedì 9 luglio alle 20:30, sempre al Parco dei Moreri, i bambini potranno godere nuovamente di “Pierello e la valigia magica”.

Venerdì 12 luglio alle 21:00, nell’ansa del Sile di Sant’Elena di Silea, si terrà lo spettacolo “Gnanca un capanon” di Studio TALes e Compagnia Itinere. Sabato 13 luglio alle 21:00, al Parco dei Moreri, ci sarà la serata musicale “Macedonia di musica ’80 – ‘90” con il DJ Marino Fossa.

La rassegna estiva includerà anche tre serate di “Cinema all’aperto” il 19 luglio, 2 agosto e 13 settembre, con inizio alle 21:00. Giovedì 25 luglio alle 21:00, la Biblioteca comunale di Silea ospiterà la presentazione del libro “Le regole della vendetta” di Fulvio Luna Romero.

Il weekend del 27-28 luglio sarà dedicato alla musica: sabato 27 luglio alle 21:00, sul sagrato della Chiesa di Cendon di Silea, ci sarà il concerto “Note Silenti” con Luca Falomi, Alessandro T Turchet e Max Trabucco. Domenica 28 luglio, al Parco dei Moreri alle 21:00, si esibiranno gli Onde Beat.

Il programma si concluderà con due spettacoli di burattini: giovedì 29 agosto e giovedì 5 settembre alle 21:00 al Parco dei Moreri, con “Roclò. Il circo segreto degli abbandonati” della Compagnia Claudio e Consuelo e “Il principe ranocchio” della Compagnia Roggero.



Info

In caso di maltempo e per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca comunale di Silea al numero 0422 365762 o all’email [email protected]