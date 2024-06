Teatro Stabile Veneto: nuova stagione al via

Si apre la stagione 2024/2025 per il Teatro Nazionale del Veneto più importante, che quest’anno sembra avvicinarsi ai giovani e a offerte sempre migliori

VENEZIA – Il Teatro Stabile del Veneto continua a confermarsi come una delle migliori realtà teatrali del territorio veneto e del panorama italiano, come dichiarato dal Presidente della Regione del Veneto durante la presentazione della nuova stagione. Con quasi 150 mila spettatori, più di 6 mila abbonamenti e un bilancio superiore a 10,6 milioni di euro, il teatro si distingue per la sua offerta culturale e artistica di alta qualità.

Grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni teatrali del Veneto e a un approccio imprenditoriale e di squadra, il Teatro Stabile del Veneto ha creato un network che permette di offrire 350 spettacoli dal vivo nella nuova stagione. L’attenzione verso i più giovani è particolarmente evidente, con attività dedicate e biglietti agevolati, per alimentare la passione per la cultura fin da piccoli.

L’investimento della Regione del Veneto in questa istituzione è fondamentale per promuovere la crescita culturale della regione, supportando compagnie e artisti e creando collaborazioni sia a livello locale che nazionale.

Il Teatro Stabile del Veneto si distingue per il suo modello di fare cultura, che valorizza le relazioni con altre istituzioni e mette in “sistema” le diverse realtà culturali del territorio. La volontà della Regione è che il teatro diventi sempre più un punto di riferimento per la produzione culturale regionale, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama teatrale italiano.