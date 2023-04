Napoli, inviata la candidatura a città Creativa UNESCO

ROMA. L’incontro tra il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, e i rappresentanti del Comune di Napoli, personalità che rappresentano le eccellenze napoletane e i parlamentari a sostegno della candidatura del capoluogo partenopeo a città Creativa UNESCO, ha portato all’offerta di sostegno da parte del Ministro alla candidatura di Napoli a città Creativa UNESCO, che porterebbe alla nomina, per la prima volta, di una città del Mezzogiorno.

L’obiettivo della candidatura di Napoli è favorire il pieno utilizzo della creatività e della cultura quale fattore di uno sviluppo sostenibile con al centro le persone e il rispetto dei diritti umani.

La Rete delle Città Creative dell’Unesco, divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali, promuove la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile. Il Ministero della cultura è pronto a sostenere tutte le candidature che saranno proposte dai territori.

La Rete delle Città Creative UNESCO, istituita nel 2004, ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra le città che identificano la creatività come elemento strategico per uno sviluppo urbano sostenibile. Divisa in sette aree culturali, attualmente conta 295 città in tutto il mondo, che collaborano per fare della creatività e dell’industria culturale il centro dei loro piani di sviluppo a livello locale e internazionale. Le Città Creative sono impegnate nello sviluppo e nello scambio di buone pratiche innovative per rafforzare la partecipazione alla vita culturale e integrare la cultura nelle politiche di sviluppo urbano sostenibile. Inoltre, la Rete sostiene gli scambi artistici e il partenariato della ricerca sia a livello istituzionale che nel settore pubblico e privato.