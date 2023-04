Da Sidney a Venezia: arrivano in laguna gli 85 giovanissimi musicisti e cantanti della St. Andrew’s Cathedral School

Hanno fra i dodici e i quattordici anni i talentuosi componenti dell’orchestra e del coro australiano che lunedì 17 aprile si esibiranno alla Chiesa della Pietà, a Venezia. Una compagine di ottantacinque elementi che darà vita ad un’esibizione unica, pensata appositamente per la chiesa di Vivaldi, che vedrà alternarsi sul palcoscenico diverse formazioni musicali e si chiuderà con l’esecuzione congiunta di musicisti e coristi.

VENEZIA – Si chiuderà alla Chiesa della Pietà di Venezia lunedì 17 aprile alle 16.00 la tournée italiana della St. Andrew’s Cathedral School, la straordinaria formazione musicale, fiore all’occhiello dell’omonima scuola indipendente anglicana di Sidney, Australia.

Il coro e l’orchestra che si esibiranno in laguna sono composti di ben ottantacinque ragazzi, tutti di età compresa fra i dodici e i quattordici anni, che rappresentano l’eccellenza del programma musicale dell’istituto australiano: la musica, infatti, è la ragion d’essere per la St Andrew’s Cathedral School fin dalla sua fondazione nel 1885, tanto da essere oggi il cuore dei programmi di arti dello spettacolo della scuola, che può fregiarsi del titolo di più antica istituzione musicale dell’emisfero australe.

Situata a Sydney, nel cuore della città in due grattacieli adiacenti alla cattedrale di Sant’Andrea e al municipio, la St. Andrew’s vanta oltre 1400 studenti e un corpo musicale di oltre 25 ensemble, con più di 600 studenti che seguono lezioni di musica individuali ogni settimana. I tour musicali internazionali, come quello che tocca in questi giorni l’Italia e che porterà il gruppo a Venezia, sono una caratteristica importante del programma musicale, perché offrono agli studenti l’opportunità di condividere la musica con il pubblico in alcuni dei luoghi musicali e culturali più significativi del mondo e di misurarsi con la loro attitudine ad esibirsi di fronte agli spettatori.

A guidare il coro sul palcoscenico lagunare saranno Benjamin Milis, Andrea Kuburic e Christian Watson, tre direttori di grande esperienza in ambito australiano e internazionale, dalla Gran Bretagna all’Austria, dalla Germania al Canada, che danno vita ad un team di straordinario valore capace di offrire ai ragazzi un’occasione formativa di unica alla città di Venezia una performance di grande impatto emozionale con i grandi classici europei come Vivaldi, Monteverdi e Bizet e brani tratti della grande tradizione americana e australiana.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.