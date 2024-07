Musei in festa a Venezia, aprono le porte ai residenti in Città metropolitana di Venezia e Mogliano Veneto

Una nuova opportunità per conoscere il proprio patrimonio culturale, momenti per vivere la comunità, occasioni di partecipazione e condivisione, un invito per riscoprire la bellezza e la storia di Venezia e i suoi tesori: tutto questo è “Musei in Festa”, l’iniziativa dedicata ai residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto. Sette giornate speciali in cui le porte dei Musei Civici di Venezia, con le collezioni permanenti e le mostre temporanee comprese nel biglietto d’ingresso, saranno aperte gratuitamente.

Calendario delle giornate a ingresso gratuito

I residenti dei Comuni interessati potranno accedere gratuitamente ai musei nelle seguenti date: giovedì 4 luglio, 1 agosto e 19 settembre e poi le domeniche 29 settembre, 20 ottobre, 10 novembre, e 15 dicembre.

I musei aperti e le mostre in corso

I musei coinvolti nell’iniziativa includono:

Palazzo Ducale

Museo Correr con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, le mostre I musei delle lacrime di Francesco Vezzoli (fino al 24 novembre) e La Via della Scrittura (fino al 15 ottobre) parte delle celebrazioni per Marco Polo 700.

con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, le mostre I musei delle lacrime di Francesco Vezzoli (fino al 24 novembre) e La Via della Scrittura (fino al 15 ottobre) parte delle celebrazioni per Marco Polo 700. Galleria Internazionale d’Arte Moderna a Ca’ Pesaro con la grande mostra dedicata ad Armando Testa e Lo Stile di Chiara Dynys nelle sale Dom Pérignon (fino al 15 settembre).

con la grande mostra dedicata ad Armando Testa e Lo Stile di Chiara Dynys nelle sale Dom Pérignon (fino al 15 settembre). Museo di Storia Naturale “Giancarlo Ligabue”

Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano con Anime di Venezia di Lorenzo Quinn (fino al 15 settembre) e la mostra in arrivo di Loris Cecchini (dal 20 settembre).

con Anime di Venezia di Lorenzo Quinn (fino al 15 settembre) e la mostra in arrivo di Loris Cecchini (dal 20 settembre). Museo del Vetro a Murano con l’antologica di Federica Marangoni 1970-2024. On the road – non solo vetro (fino al 24 novembre).

con l’antologica di Federica Marangoni 1970-2024. On the road – non solo vetro (fino al 24 novembre). Museo del Merletto a Burano con Fragile stories.

con Fragile stories. Museo di Palazzo Mocenigo con L’Albero della Vita di Carla Tolomeo (fino al 24 novembre) e Marco Polo. I costumi di scena di Enrico Sabbatini a cura di Stefano Nicolao (fino al 30 settembre).

con L’Albero della Vita di Carla Tolomeo (fino al 24 novembre) e Marco Polo. I costumi di scena di Enrico Sabbatini a cura di Stefano Nicolao (fino al 30 settembre). Museo di Palazzo Fortuny con la suggestiva Selva di Eva Jospin.

con la suggestiva Selva di Eva Jospin. Casa di Carlo Goldoni con l’omaggio al teatro di Eva Marisaldi con Biribisso (fino al 24 novembre).

L’Importanza dell’iniziativa secondo le autorità

“I nostri musei conservano un patrimonio unico al mondo e riteniamo fondamentale continuare a dare la possibilità ai residenti della Città metropolitana e alle loro famiglie di poter usufruire di alcune giornate gratuite per visitare l’immenso patrimonio artistico contenuto nei nostri Musei,” ha spiegato Luigi Brugnaro, sindaco del Comune di Venezia. “Queste iniziative sono azioni concrete che i Musei Civici offrono alla città e che vanno nell’ottica di cogliere delle occasioni, di dialogare con il territorio e portare la cultura in mezzo alla gente. I risultati che abbiamo registrato in passato sono positivi e sono stati raggiunti grazie alla collaborazione e al lavoro costante di tutti i lavoratori: dal consiglio di amministrazione ai curatori, dai tecnici ai guardasala, dagli addetti alla vigilanza alla sicurezza e alle pulizie, dai bookshop alle caffetterie, in una azione corale di squadra che permette, attraverso i suoi musei, di godere della cultura nella città più bella del mondo.”

Mariacristina Gribaudi, presidente dei Musei Civici di Venezia, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i residenti: “Offrire ai residenti della Città metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto l’opportunità di accedere gratuitamente significa poter coinvolgere e fare sentire i cittadini, una volta di più, parte integrante e titolari del patrimonio culturale pubblico, perché possano riscoprire le meraviglie che li circondano. Questa iniziativa rappresenta un modo per rafforzare il legame tra la comunità e il suo patrimonio artistico, promuovendo la conoscenza delle nostre ricchezze storico artistiche”.

I comuni coinvolti

I 44 comuni coinvolti nell’iniziativa sono: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo. L’entrata gratuita è estesa anche ai residenti del Comune di Mogliano Veneto.

Un invito alla scoperta

“Musei in Festa” è un invito aperto a tutti i residenti a riscoprire il proprio patrimonio culturale, ad immergersi nella storia e nella bellezza di Venezia e a vivere momenti di comunità e condivisione attraverso l’arte e la cultura. Non perdete l’occasione di partecipare a queste giornate speciali e di lasciarvi affascinare dai tesori custoditi nei musei di una delle città più belle e ricche di storia al mondo.