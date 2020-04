Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La prima persona che merita una menzione particolarissima, legandola a Duomo di Mogliano, è senza ombra di dubbio Monsignor Vittorio Simeoni, il quale ne è stato Parroco esemplare e dotto per un lunghissimo periodo di tempo durato quasi 30 anni.

Monsignor Vittorio Simeoni (n. nel 1932 – m. il 22.XI.2015 presso la Casa del Clero TV) è stato Parroco emerito del Duomo S. Maria Assunta per 29 anni.

Si sa che in genere ogni Sacerdote che svolge il suo ministero pastorale in un qualsiasi paese di questo mondo predica sempre il “bene” ed opera ancora meglio. Ma quando muore il Prete che è stato Parroco della Parrocchia principale della città ed accorre al suo funerale tutta la popolazione dell’intero paese dove lui ha espletato il suo ministero sacerdotale, vuol dire che in vita era stato sinceramente bel voluto non solo per le sue prediche, cioè per quello che diceva ed insegnava, ma soprattutto per le sue azioni, il suo operato, il suo comportamento sempre esemplare in ogni circostanza egli si trovasse.

Questo è successo recentemente a Mogliano in occasione del funerale in suffragio di Mons.Vittorio Simeoni, Parroco emerito del Duomo di S.Maria Assunta di Mogliano per ben 29 anni.

Prima di intraprendere la via del Sacerdozio e fare il suo ingresso in quello di Treviso, dove avrebbe compiuto i suoi studi proprio in piena guerra, aveva vissuto la sua fanciullezza a Mogliano dove aveva ricevuto la prima istruzione scolastica e la formazione sia umana che spirituale di base, frequentando assiduamente la Parrocchia e rendendosi disponibile a fare il chierichetto fin da piccolissimo per diversi anni.

Forse si sentiva affascinato dall’abbigliamento che era costretto ad indossare per svolgere i compiti del chierichetto. Forse era il Prete per il quale lui serviva Messa che l’aveva convinto con le sue parole e soprattutto col suo esempio ad entrare nel Seminario di Treviso per avviarsi alla vita di Sacerdote. Una cosa è certa, cioè che già allora, in tenerissima età, coltivava scrupolosamente la determinazione e la volontà di farsi Sacerdote e mettersi a disposizione ed al servizio della Chiesa e soprattutto della gente.

La Provvidenza volle che diventasse Pastore, Maestro e fulgido esempio da imitare dei suoi stessi concittadini, di quella stessa gente che lo aveva seguito nella sua crescita umana e spirituale e forse senza volerlo lo aveva anche incoraggiato con sorrisi di compiacimento per la decisione da prendere. Diventato Sacerdote, a questo difficile e delicato compito dedicò tutta la vita con entusiasmo e totalmente senza tirarsi mai indietro davanti a niente, con sacrificio ed abnegazione.

Chi lo ha conosciuto personalmente e da vicino, non può dimenticare facilmente il suo sorriso sempre disponibile e l’atteggiamento di affabilità dei quali don Vittorio aveva fatto i suoi emblemi e le sue caratteristiche peculiari.

Durante i lunghissimi anni di missione pastorale di don Vittorio, la sua sensibilità di uomo di chiesa lo portava a privilegiare nelle sue visitazioni le persone anziane ed in special modo i sofferenti. Andava spesso in Ospedale a trovare i “suoi” malti ai quali molto spesso impartiva i Sacramenti della Confessione, della Comunione e dove necessario quello dell’Estrema Unzione.

