Gli auguri dell’Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto

In questi tempi così difficili e particolari per tutti noi, che ci mettono alla prova nel morale e nelle nostre certezze, l’Associazione di Quartiere vuole porgere a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di Buona Pasqua.

Un pensiero va a tutte le situazioni di fatica, di preoccupazione, di dolore e un ringraziamento a chi coraggiosamente e responsabilmente si mette al servizio degli altri in questi giorni tremendi.

Che possa questo tempo passare presto, lasciando dietro di sé non solo brutti ricordi, ma anche nuove sensibilità e consapevolezze.

Tra le varie iniziative, segnaliamo che il COSPES in collaborazione con l’Amministrazione Comunale dispone un numero telefonico “041 5902318” per chi desidera trovare ascolto e sostegno sociale in questo periodo.

Il servizio è disponibile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Eventuali telefonate fuori orario vengono memorizzate dalla segreteria telefonica e quindi richiamati

Informiamo inoltre che il Comune ha dato autorizzazione alla nostra associazione a riprendere gli sfalci d’erba nelle zone verdi del quartiere.

Invito i volontari del verde che siano disponibili in tal senso a mettersi in contatto con l’associazione (in particolare il presidente Andrea Foffano), per ricevere indicazioni sulle direttive da seguire e copia dell’autorizzazione scritta, onde evitare noiose ammende.

Con la speranza di poterci rivedere presto, porgiamo

Cordiali saluti

