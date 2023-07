Materiali ecosostenibili: cosa sono e perché sceglierli

I materiali ecosostenibili sono quei materiali che hanno un basso impatto ambientale, sia nella fase di produzione che in quella di smaltimento. Sono materiali che rispettano le risorse naturali, la biodiversità e la salute umana. Sono materiali che possono essere riciclati, riutilizzati o biodegradati.

Perché scegliere i materiali ecosostenibili? Contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra, il consumo di energia e di acqua, la produzione di rifiuti e l’inquinamento.

Perché favoriscono l’economia circolare, ovvero un modello di sviluppo che si basa sul recupero e il riuso dei materiali anziché sullo spreco e lo scarto. Migliorano la qualità della vita, il comfort abitativo e il benessere delle persone.

Quali sono i materiali ecosostenibili più innovativi e diffusi?

Ce ne sono di diversi tipi, che si adattano a vari settori e applicazioni.

Vediamone alcuni esempi:

Micelio dei funghi : si tratta delle radici dei funghi, che possono essere usate come isolante termico naturale , in sostituzione delle schiume plastiche. Il micelio si attacca al legno e si secca in poco tempo, formando un pannello resistente, ermetico e ignifugo.

: si tratta delle radici dei funghi, che possono essere , in sostituzione delle schiume plastiche. Il micelio si attacca al legno e si secca in poco tempo, formando un pannello resistente, ermetico e ignifugo. Lana di pecora : è una fibra tessile naturale, che può essere usata come isolante termo-acustico , oltre che per realizzare capi d’abbigliamento. I pannelli di lana compressa filtrano l’aria da polveri e batteri, e sono facilmente riciclabili.

: è una fibra tessile naturale, che , oltre che per realizzare capi d’abbigliamento. I pannelli di lana compressa filtrano l’aria da polveri e batteri, e sono facilmente riciclabili. Pietra riciclata : è un materiale composito ottenuto da scarti di pietra calcarea, bottiglie di plastica e sacchetti alimentari. Ha una durata di 50 anni ed è riciclabile al 100%. Può essere usato per pavimenti, rivestimenti e arredi .

: è un materiale composito ottenuto da scarti di pietra calcarea, bottiglie di plastica e sacchetti alimentari. Ha una durata di 50 anni ed è riciclabile al 100%. . Biomattoni : sono blocchi prefabbricati composti da canapa e calce. Hanno un basso consumo energetico nella produzione e garantiscono un ottimo comfort termo-acustico. Sono resistenti al fuoco e al gelo, e possono essere usati per costruire pareti e soffitti .

: sono blocchi prefabbricati composti da canapa e calce. Hanno un basso consumo energetico nella produzione e garantiscono un ottimo comfort termo-acustico. Sono resistenti al fuoco e al gelo, e . Pannelli in paglia : sono pannelli prefabbricati composti al 99% da paglia essiccata. Sono modulari, facili da montare ed estremamente resistenti. Sono isolanti termici ed acustici, e possono essere usati per costruire pareti, soffitti, architravi e davanzali .

: sono pannelli prefabbricati composti al 99% da paglia essiccata. Sono modulari, facili da montare ed estremamente resistenti. Sono isolanti termici ed acustici, e . Legno: è il materiale naturale per eccellenza, rinnovabile, biodegradabile e riciclabile. Può essere usato per costruire strutture portanti, pavimenti, rivestimenti, arredi e oggetti. Ha proprietà isolanti, igroscopiche e antibatteriche. Esistono diverse tipologie di legno, a seconda dell’origine, della lavorazione e della certificazione.

Questi sono solo alcuni esempi di materiali ecosostenibili che possono essere usati per arredare interni ed esterni con stile e rispetto per l’ambiente.

Esistono anche altri materiali innovativi derivati da scarti agroalimentari, come la pelle vegetale ottenuta da funghi, vinaccia o mele, o il bio-mattone ottenuto da batteri. La ricerca in questo campo è in continua evoluzione, per offrire soluzioni sempre più efficienti ed ecologiche.