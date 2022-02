Sono ancora qui tra color che son sospesi, in attesa di sapere e capire dalle espressioni del medico qual è il tuo stato di salute: meglio, peggio, così cosi?

Molti sono i pensieri, molte le speranze, molta la voglia di ricominciare, alla mia età suona strano, ma sono fatto così.

I ricoveri diminuiscono e le uscite dei guariti aumentano, buon segno, dicono qui.

Oggi ho rivisto con piacere il mio dottore, buone notizie e qualche punto nero, ma tutto sommato dai speriamo che me la cavo.

Ho sentito come una sferzata di vento caldo giungermi tutto l’affetto dei moglianesi, grandi e grande città che amo.

Quello che manca qui dentro è la presenza rassicurante dei tuoi cari. I miei figli mi chiamano e messaggiano continuamente. Sono due gioielli e ne sono fiero, ma c’è una persona a me carissima alla quale mi lega una profonda e intensa amicizia.

Ho passato molto tempo al telefono questa notte con questa persona, ci siamo supportati a vicenda, superando timori e dubbi di entrambi, tutto si è sciolto come neve al sole, al calore del suo autentico profondo affetto. Tutto questo aiuta a vivere e a superare un momento No della mia vita.

È solo uno sfogo, di uno tra i tanti malati di Covid, e speriamo che per tutti questo periodi resti solo un brutto ricordo e un insegnamento per il futuro.

Dimenticavo, manca sempre l’accordatore con il diapason per rimettere nella giusta vibrazione lo strumento musicale.