Mammamia! che bella giornata al Parco Arcobaleno

Organizzata dagli Amici del Parco con You MoVe, ramo dell’associazione il Pesco, si è svolta domenica una giornata di festa per le famiglie, nel parco Arcobaleno.

Mogliano – Una giornata felice, così si potrebbe riassumere quella di domenica 7 maggio che, con il titolo “Parco Arcobaleno in festa!”, si è svolta a Mogliano. Per tutta la giornata si sono susseguiti laboratori e attività per i bambini e ragazzi circondati da un vivace mercatino in cui piccoli moglianesi (e non) si sono messi in gioco con la vendita, lo scambio e il baratto.

You MoVe, ramo del Pesco di Mogliano Veneto, con l’essenziale e attiva collaborazione dell’associazione Amici del Parco, ha dato la possibilità a centinaia di ragazzini di provare esperienze di giocoleria con Circovolante, il riciclo creativo con Prisma-Subsculture, la lavorazione dell’argilla con Susanna e pittura su tela con Daniele.

Decine di bambini meravigliosamente truccati dalla trucca bimbi Ale, hanno animato il parco con distese di lenzuoli, coperte, tovaglie e tavoli dove hanno esposto giochi che non utilizzano più, libri, peluche e piccole creazioni per un equo baratto.

Nella mattinata c’è stata anche la possibilità per i presenti di conoscere Mammamia! il nuovo ramo dell’associazione Pesco che si occupa di maternità e paternità.

Hanno partecipato all’evento anche Francesca Caccin, assessore alle politiche sociali, e Giorgio Copparoni, vice-sindaco e assessore alle attività produttive, che hanno avuto modo di parlare con gli organizzatori complimentandosi per la riuscita dell’iniziativa e per “tendere una mano” da parte dell’Amministrazione Comunale verso realtà che avrebbero voglia di organizzare sempre più eventi per la comunità cittadina.

Gran finale nel pomeriggio con la caccia al tesoro dove due squadre composte da quasi 100 bambini hanno sfrecciato per tutto il parco alla ricerca di indizi per trovare l’atteso tesoro.

“Quando si racconta un evento – spiega Tommaso Boglioni organizzatore – si cerca sempre di trasmettere quello che si è provato ma in questo caso è difficile riuscire a spiegare, da adulto, gli sguardi e la felicità mista ad attenzione e baby-professionalità, che hanno elettrizzato il parco. É impossibile ma si potrebbe provare riportando la cosa che è stata ripetuta più spesso: “Quando si farà di nuovo?”.

“Quando si farà di nuovo?” Sono queste 5 parole magiche che daranno energia e carica per trovare nuovi momenti come questi, senza dubbio importanti per socializzare e per responsabilizzare i bambini.

“Forse, ma chi è stato presente sarà d’accordo, sarebbe il momento di spostare l’attenzione e il focus degli eventi cittadini dai “grandi” ai “piccoli”, mettendo al centro della vita sociale non solo i moglianesi di oggi o ieri, ma i moglianesi di domani. Perché un futuro diverso nasce da un presente diverso e i bambini hanno tanto da insegnare ai grandi, perché vivono senza preconcetti, pregiudizi e vivono la vita come va vissuta: “mercanteggiando”, tra una corsa e l’altra, tra un morso a un panino e una smorfia agli amici, senza negare mai un sorriso a chiunque incontrano nel loro frenetico vivere la vita”.