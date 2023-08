Piazza Carpenedo gremita per l’ultimo saluto a don Armando Trevisiol, “padre” della comunità mestrina per molti anni e figura amatissima dai cittadini. I funerali ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio.

A celebrare i funerali il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Presenti, oltre ad autorità civili, militari e religiose, anche numerosi parrocchiani e cittadini che hanno voluto dare l’ultimo saluto al sacerdote.

L’afflusso e l’accoglienza dei numerosi presenti, molti dei quali hanno assistito alla funzione grazie ai maxischermi allestiti dal Comune all’esterno della chiesa, sono stati gestiti dalla Polizia locale presente con cinque pattuglie e da due funzionari e una ventina di volontari del gruppo comunale della Protezione civile.

Don Armando Trevisiol, nato ad Eraclea nel 1929, è stato sacerdote diocesano per 69 anni. Da sempre attento agli anziani e ai socialmente deboli, è ricordato soprattutto per aver realizzato il Centro don Vecchi, una residenza per anziani autosufficienti divisa in molteplici strutture collocate sul territorio comunale.

Negli anni ha anche avviato numerose iniziative finalizzate a fornire ai più bisognosi beni di prima necessità. Tra queste la Bottega solidale, i Magazzini San Giuseppe ed i Magazzini San Martino.

Ha preso parte alle esequie l’assessore Simone Venturini, che ha indossato la fascia tricolore su delega del sindaco Luigi Brugnaro. In rappresentanza dell’Amministrazione presenti anche gli assessori Laura Besio, Paola Mar, Massimiliano De Martin e il direttore generale del Comune di Venezia, Morris Ceron. Con loro il presidente di Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto e il presidente di Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, oltre a consiglieri comunali, metropolitani e di Municipalità.