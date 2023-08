Funghi, se non siete sicuri rivolgetevi alla Ulss

Hanno rischiato di morire avvelenati a causa di una raccolta incauta di funghi. Fortunatamente prima di consumarli si sono recati alla sede di Treviso dell’Ispettorato Micologico dell’Ulss 2 dove i tecnici hanno ritrovato, tra i funghi raccolti, ben cinque esemplari di Cortinarius speciosissimus, fungo velenoso mortale.

TREVISO – La quantità di funghi trovata nel cestino del raccoglitore, un privato cittadino, era sufficiente a far morire un’intera famiglia. Il fungo raccolto, come il Cortinarius Orellanus, è responsabile della sindrome orellanica, sindrome a lunga latenza, i cui sintomi si possono presentare anche oltre i 14 giorni dal consumo, compromettendo in modo irreversibile i reni.

Quanto accaduto conferma come sia importante, se non indispensabile, far controllare tutti i funghi trovati prima del consumo, anche se si ritiene di essere un esperto raccoglitore.

I controlli sulla commestibilità dei funghi freschi raccolti dai privati cittadini sono gratuiti e proseguiranno fino al termine della stagione.

Vengono effettuati da dodici esperti micologi del Dipartimento di Prevenzione in tutti e tre i Distretti con i seguenti orari:

Distretto Treviso – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, sede La Madonnina, via Castellana 2, Treviso dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.00

È comunque possibile richiedere, al di fuori dei suddetti orari, previo appuntamento telefonico, un controllo sui funghi raccolti al numero 0422-323758 o 0422/323796.

Distretto Pieve di Soligo – Ufficio dei Tecnici della Prevenzione, via Manin 110, sede De Gironcoli, Conegliano il lunedì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8.45

È comunque possibile richiedere, al di fuori dei suddetti orari, previo appuntamento telefonico, un controllo sui funghi raccolti ai numeri 0438-664431 o 0438-663945.

Distretto Asolo – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in via Alighieri 12, Montebelluna il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 8.45

È comunque possibile richiedere, al di fuori dei suddetti orari, previo appuntamento telefonico, un controllo sui funghi raccolti ai numeri 0423-614799 o 0423-614717.