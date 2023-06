Lotta all’abusivismo a Jesolo

Fine settimana tranquillo e bilancio positivo per i controlli sicurezza e benessere dei visitatori in un periodo ricco di incontri e spettacoli di grande richiamo.

Jesolo – Sono stati impiegati 15 agenti del Comando Polizia Locale-Jesolo oggi pomeriggio lungo la spiaggia del lido jesolano. Il servizio mirava al contrasto del commercio abusivo.

Ben 942 pezzi sono stati sequestrati e numerose sono state le segnalazioni a carico di soggetti dediti ai massaggi e alla detenzione e ricettazione di materiale contraffatto tra ieri e i giorni scorsi. Sono state 2 le persone denunciate per commercio abusivo.

“Nonostante le numerose attività in cui è impegnata, la Polizia Locale questo fine settimana non si è dimenticata del contrasto al commercio abusivo! Ha sottolineato il Sindaco Cristofer DeZotti.

In effetti c’è stata anche una sanzione per accattonaggio molesto, 5 sanzioni per detenzione e uso alcool in spazi pubblici, mentre sulle strade sono stati controllati 40 veicoli. Tre sono stati i sequestri di patente e denunce per guida in stato d’ebrezza e 3 per guida oltre i limiti consentiti.