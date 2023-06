Nella tana del lupo o nella tana dell’artista?

É da quando conosco Raffaele Rossi, pittore artista e al contempo innovatore di pensieri che ho sempre desiderato fare visita alla sua “tana“ a Sant’Ambrogio una frazione di Trebaseleghe in provincia di Padova, il terreno fertile dove lavora e crea incurante del tempo che fa da contrappasso indelebile alle sue opere.

Talento nel segno della divisa d’avanguardia, Raffaele Rossi ama riunire idee e creatività nella sua alcova dove come un “lupo della steppa“ schivo e selvaggio si circonda delle sue colorate tavole ora azzurre e giallo oro ma in futuro sempre più sulla via del carminio. E qui parliamo di rosso in tutte le sue nuances.

Supporti lignei e opere che fanno della metafora il mantra della sua personalissima comunicazione che “abbisogna“ della grintosa culla per materializzarsi, come in una sorta di nursery pittorica.

Tavolozze e colori, tavole e pennelli a far da contrappunto ad un Odeon dove parafrasando qualcosa di noto lo spettacolo è tutto quanto.

Raffaele sosta imperituro in un’area divulgativa dove il nesso creativo trova la sponda perfetta per materializzare le sue opere, quasi a volerle proteggere dal mondo esterno come una lupa con i suoi piccoli.

Difendere le sue creazioni fino all’ultima pennellata che a volte può cambiare tutto, per renderle adulte tanto quanto basta con il fine nobile di farle varcare l’uscio, perché il ménage esterno può anche essere crudele se non si è ben rappresentati.

Ed è proprio questa cura che l’artista pone in antitesi all’opera stessa, autorevole quanto basta ma desiderosa di conferme dall’atelier. In attesa di spiccare il volo.

Gallerie d’arte, vernissage e pubblico ecco cosa attende alla fine della tana la tavola o l’opera, che pur non contemplando l’emozione personale attraversa quella degli altri.

E qui Raffaele Rossi artista o lupo ma forse entrambi, sembra aver trovato la perfetta “pennellata di volta“ che regala alle sue creature la magica sintonia della maturità.

Instacult di Mauro Lama