L’Onda Pride arriva a Treviso

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia del Treviso Pride 2023. Il percorso si snoderà dalla stazione ferroviaria fino al Prato della Fiera, dove attorniati dai banchetti delle associazioni e dai food truck, avrà luogo la festa finale.

Sabato 17 giugno si svolgerà il Treviso Pride 2023. Inserito nell’Onda Pride nazionale che vede iniziative analoghe in tutta Italia nei fine settimana di questi mesi, il corteo dell’orgoglio LGBTQIA+ partirà alle 16 da via Roma (fronte stazione ferroviaria) per poi passare per la centrale piazza Borsa e piazza dei Signori. Attraverserà quindi il quartiere di Santa Maria Maggiore, per poi transitare oltre porta Carlo Alberto, lungo tutto viale IV Novembre, fino a raggiungere Prato della Fiera, che sarà luogo dei discorsi ufficiali, ma anche di musica e spettacoli.

L’iniziativa organizzata da AGEDO Treviso, Famiglie Arcobaleno Veneto, Coordinamento LGBTE Treviso e Non Una Di Meno Treviso, segue due assemblee pubbliche – promosse dall’organizzazione del Treviso Pride 2023 e tenutesi nel mese di maggio – finalizzate a coinvolgere la società trevigiana, le associazioni e le realtà del territorio.

Per essere rispettoso e inclusivo, il corteo non solo sarà accompagnato da un interprete LIS (lingua dei segni), ma vedrà designata una “zona bianca”, sia durante il percorso sia in Prato della Fiera, dedicata alle persone con fragilità motorie e sensoriali, per lɜ bambinɜ e lɜ anzianɜ, e tuttɜ coloro che abbiano bisogno di uno spazio di decompressione.

All’arrivo, il Prato della Fiera sarà attrezzato con i banchetti di molte associazioni del territorio e con un’area food & drink. A intervenire dal palco saranno le realtà che hanno dato vita al Treviso Pride 2023 ma anche le organizzazioni sindacali, studenti, collettivi.

Non mancherà l’intrattenimento: le performance della Drag Queen Ama Supreme e gli sketch di Brave Mai e di Irene Curto di GEA – Gioiosaetamorosa Festival, ma anche il dj set di Menage a Trash all’arrivo del corteo in Prato Fiera. La festa finale vedrà LaRoboterie ed ENDEE al CS Django in via Monterumici 11 dalle ore 21.30 e dj set a partire dalle 22.30.

Queste le parole della Presidente del Coordinamento Lgbte Treviso Paola Marotto:

“Terza edizione trevigiana di una manifestazione che rivendica diritti e tutele e con orgoglio vuole abbattere pregiudizi e discriminazione. Confidiamo che con la scelta di aver indirizzato a enti, organizzazioni, associazioni sportive, rappresentanti del mondo dell’impresa e del lavoro del nostro territorio prenda via un percorso di confronto stringente su questioni concrete che riguardano le vite delle persone lgbtiaq+. Perché il giorno del pride non deve essere una sola giornata, ma un impegno costante.“