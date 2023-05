Si conclude la V edizione di Q.Pido Festival con “Brave Mai” live

La chiusura del Q.Pido – Treviso Equality Festival è affidata allo spettacolo” Brave mai” live tratto dall’omonimo Podcast di Viviana Bruno con Ella Botton Rouge, Giovanna Donini, Rosi di Carlo e con la supervisione artistica di Claudia Burgio.



TREVISO – Q.Pido – Treviso Equality Festival, la rassegna dedicata alla cultura LGBTQIA+ giunta alla sua quinta edizione e inserita nella Rete Festival di Treviso e patrocinata dal Comune di Treviso, si conclude domani alle 21 allo Spazio X di Monterumici, in collaborazione con Non una di Meno Treviso, con lo spettacolo “Brave Mai” live.

“Brave Mai” è un podcast nato dall’idea di Viviana Bruno con Ella Botton Rouge, Giovanna Donini, Rosi di Carlo e con la supervisione artistica di Claudia Burgio. Tre donne e una persona non binaria che trascinano l’ascoltatore in una serie di racconti in prima persona, in bilico tra distacco ironico e sincerità spudorata, tra limiti autoimposti e attacchi alla morale comune, cercando di sfatare i luoghi comuni e gli stereotipi sul sesso tra donne.

Il podcast, prodotto dall’ottobre 2022 sulla piattaforma di narrativa di intrattenimento culturale Gli Ascoltabili, in nemmeno 48 ore dal suo lancio è entrato nella top 100 tra i podcast più ascoltati su Spotify, posizionandosi al 26esimo posto.

Anche per la quinta edizione di Q.Pido – Treviso Equality festival, l’occasione è stata come sempre la Giornata Mondiale contro l’omo-bi-transfobia, del 17 maggio, attorno alla quale è ruotata la ricca rassegna di eventi – grazie alla collaborazione di diversi attori e realtà del territorio passati dai sei del 2022 ai dieci di quest’anno – organizzata dal Coordinamento LGBTE Treviso, che da dieci anni propone attività di informazione, lotta alle discriminazioni, prevenzione e promozione dei diritti civili, operando per l’affermazione individuale e collettiva delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans*, queer, intersessuali e asessuali all’interno della comunità trevigiana.

Ai margini della rassegna, sempre il 20 maggio a Spazio X, l’evento off “Queer Apocalypse” a partire dalle ore 22, per raccogliere proventi per l’autofinanziamento del Treviso Pride di giugno.