Lollipop, il monopattino e la fune

Una piccola cagnolina Boston Terrier sorda è stata protagonista de “Lo Show dei Record” nella puntata di domenica scorsa.

La piccola Lollipop ha battuto un record molto particolare: superare i 3 metri di percorso in equilibrio su due funi parallele. Non è la prima volta che appare nel programma condotto su Canale 5 da Gerry Scotti dove si era già presentata su un monopattino. Accompagnata dalla sua padrona, aveva stupito tutti e domenica scorsa è stata applaudita per la sua performance sulle funi.

La padrona della cagnolina ha raccontato di aver altri animali in casa, tutti sordi, come Lollipop. La sua è una storia molto particolare, Lollipop non sente fin da cucciola e grazie a questa adozione l’animale è stato salvato. Spesso, in questi casi gli allevatori decidono per la soppressione.

Non sempre, purtroppo, questi animali salvati dalla morte hanno poi una vita felice in quanto succede che vengano sfruttati proprio per le loro disabilità poiché per compensarle, sviluppano altre capacità e moltiplicano le loro abilità motorie.

Lollipop ha dimostrato il suo carattere quando, all’ulteriore richiesta della padrona di raddoppiare il record nonostante avesse già percorso i 3 metri richiesti, si è fermata sulle funi. A quel punto, Lollipop ha guardato per qualche secondo negli occhi i presenti, giudici e padrona, e poi è scesa dalle funi. Era stanca e si è fatta valere: il record va bene ma per oggi, basta!