Roma – Barcellona Uefa Women’s Champions League: è record

Roma – Barcellona di Uefa Women’s Champions League segna il record di spettatori presenti in Italia per una partita di calcio femminile

ROMA – Una serata memorabile quella vissuta ieri dalla Roma femminile e dai suoi tifosi, per la prima volta ospitati nella cornice unica dello Stadio Olimpico. Nella partita d’andata dei quarti di finale di Uefa Women’s Champions League tra le giallorosse e il fortissimo Barcellona (primo nel ranking Uefa) si è registrato il record di spettatori per una partita di calcio femminile disputata in Italia.

Infatti, in ben 39.454 erano presenti a supportare la squadra di casa, alla sua prima partecipazione in questa competizione, battendo così il record precedente di 39.027 spettatori detenuto da Juventus-Fiorentina del 24 marzo 2019 disputatasi allo Stadium.

Un’atmosfera incredibile quella respiratasi ieri sera, dal mini concerto di Noemi all’intervallo, al ritorno sul prato dell’Olimpico del primo numero 10 giallorosso dall’addio di Francesco Totti del 28 maggio 2017. Maglia indossata da Manuela Giugliano arrivata alla sua 100^ presenza con la casacca della Roma e arricchita da assist illuminanti e quel tiro all’84 minuto parato miracolosamente da Sandra Paños che poteva regalare il pareggio.

La cronaca della partita

Una gara da subito emozionante e con la Roma sotto assedio per quasi tutto il primo tempo. Nonostante la grandissima assenza della due volte pallone d’oro Alexia Putellas per un lungo infortunio, è il Barcellona a fare la partita, trovandosi però di fronte una Camelia Ceasar in stato di grazia che riesce a tenere la porta inviolata fino al minuto 34 quando la diciannovenne Paralluelo si inventa un sinistro a giro da fuori area imparabile.

Nel secondo tempo troviamo una Roma molto più arrembante, sente l’odore dell’impresa e dove non arriva Ceasar, arriva Elena Linari a salvare il risultato sulla linea di porta. Si aprono dei varchi e negli ultimi minuti sembra che le giallorosse possano pareggiare da un momento all’altro. La Roma reclama un rigore per un presunto fallo di mano di Bronze ma per il VAR si può continuare a giocare.

La partita termina con le giallorosse che possono uscire a testa alta contro le vicecampioni d’Europa, in attesa del ritorno al Camp Nou di mercoledì prossimo. La vincente affronterà Lione o Chelsea in semifinale il 22/23 e il 29/30 aprile.

Anche Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale, ha voluto esprimere la sua gioia tramite una Story sui suoi canali Social:

“A distanza di 4 anni, ieri sera si è rivisto un altro stadio con quasi 40 mila persone per una partita di calcio femminile. Wow. La speranza è che non si debba aspettare le grandi occasioni ma che presto sia normalità”

Formazioni

Roma: Ceasar; Bartoli (Di Guglielmo 66′), Wenninger, Linari, Minami; Serturini (Glionna 61′), Giugliano, Greggi (Losada 61′), Haavi; Andressa Alves, Giacinti

Barcelona: Paños; Bronze (Torrejón 90’+2), Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro (Syrstad Engen 79′); Graham Hansen (Vilamala 90’+2), Oshoala (Geyse 66′), Paralluelo (Crnogorčević 78′)

Photo credits: figc.it