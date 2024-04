Lions Club: 70 anni di impegno e solidarietà

Lions Club festeggia i suoi 70 anni, un esempio di dedizione e di impegno costante verso la città lagunare.

VENEZIA – Settant’anni di impegno, servizio e solidarietà per contribuire al benessere della nostra città e della comunità veneziana. Il Lions Club, un’istituzione storica, celebra nel 2024 il suo settantesimo anniversario di fondazione, un traguardo che riflette decenni di dedizione e di impegno costante verso la città lagunare. Sin dalla sua nascita, il Lions Club a Venezia si è distinto per un pensiero sempre rivolto alla salute e alla conservazione del patrimonio artistico e culturale della città, intraprendendo iniziative significative che hanno lasciato un’impronta tangibile sul territorio.

Il presidente del club Venezia Host, Stefano Ornano, sottolinea il ruolo cruciale svolto dai Lions nel migliorare la qualità della vita della comunità attraverso una vasta gamma di progetti e iniziative. Dai progetti sociali all’assistenza sanitaria, dall’educazione al sostegno alle persone in difficoltà, il Lions Club ha costantemente operato su diversi fronti per soddisfare i bisogni della città e dei suoi abitanti.

Le iniziative più importanti

Tra le iniziative più importanti e recenti, spiccano gli sforzi profusi nella salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico veneziano. Attraverso il finanziamento di progetti di restauro, i Lions hanno contribuito al recupero di importanti monumenti e opere d’arte, come il Palazzetto Correr in Canal Grande, il Gonfalone di San Marco della galeazza Doge Contarini e la Cappella di Santa Giustina. Parallelamente, il club si è dedicato alla promozione delle opportunità occupazionali per i giovani veneziani, organizzando convegni e incontri informativi.

Un momento significativo della storia del Lions Club a Venezia è stato l’installazione del monumento “Putte Musicanti” dedicato ad Antonio Vivaldi nel centro di Vienna, a testimonianza del gemellaggio tra le due città e della collaborazione tra i Lions Club di Venezia e di Vienna.

Oltre al sostegno diretto alla conservazione del patrimonio artistico, il Lions Club ha offerto un prezioso contributo al sostegno di istituzioni e associazioni impegnate nel sociale, come la Fattoria Sociale Casa di Anna e le Case-famiglia per donne maltrattate e bambini di Venezia. Queste iniziative testimoniano l’impegno costante del club nel promuovere il benessere e la solidarietà nella comunità.

Tuttavia, in settanta anni molte cose sono cambiate. Il profilo dei soci e le sfide che la città affronta oggi sono diverse rispetto al passato. Se inizialmente l’appartenenza al Lions Club era associata a una posizione economica privilegiata, oggi si richiede un impegno più ampio e inclusivo, che va oltre il contributo finanziario e coinvolge un investimento personale di tempo, energia e competenze.

Sostenibilità al primo posto

Una delle sfide più rilevanti per il futuro del Lions Club a Venezia è quella della sostenibilità, soprattutto in un contesto come quello della città lagunare, simbolo della fragilità ambientale e dei rischi legati ai cambiamenti climatici. Il club si propone di essere un catalizzatore per il sostegno internazionale verso Venezia, affrontando le nuove sfide con determinazione ed entusiasmo.

Con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e di ampliare il proprio impatto sulla comunità, il Lions Club si prepara ad accogliere il forum mondiale del Lions Club International nel 2027, un’occasione unica per mettere in luce il ruolo fondamentale che il club svolge nel promuovere il benessere e la solidarietà a livello globale.