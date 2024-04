Il mese del libro: incontri, poesia e letteratura

L’Istituto Cervantes di Roma celebra il mese del libro con una serie di incontri dedicati alla poesia e alla letteratura spagnola, in occasione della Giornata mondiale del libro.

ROMA – Il mese di aprile del 2024 segna un’occasione speciale per gli amanti della letteratura e della poesia a Roma, grazie all’Istituto Cervantes che dedica un intero programma di eventi al mondo del libro. Una serie di incontri con poeti e letterati verranno organizzati per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, evento promosso dall’UNESCO e celebrato il 23 aprile di ogni anno.

Questa giornata speciale, istituita nel 1995 durante la 28ª sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi, è dedicata a promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Il 23 aprile è stato scelto in quanto coincide con la data di morte di tre importanti figure letterarie: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, tutti deceduti nel 1616.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti presso l’Istituto Cervantes di Roma sono vari e offrono un’ampia gamma di esperienze letterarie. Il 10 aprile, nella suggestiva Sala Dalì, verrà presentato il libro del rinomato poeta Rafael Cadenas, “Lettera aperta. In risposta”, edito da Giulio Einaudi. Accanto a lui, interverranno Laura Pugno, Matteo Lefèvre e Paula Cadenas per discutere dell’opera e del suo contributo alla poesia spagnola contemporanea.

Rafael Cadenas, vincitore del prestigioso Premio Cervantes nel 2022, si distingue per la sua originalità e profondità nel panorama poetico spagnolo, esplorando il mistero dell’esistenza attraverso una scrittura esatta e pura. Le sue opere, intrise di riflessioni sull’essenza del fare poetico, invitano i lettori a contemplare il mondo con stupore e ad abbracciare la bellezza della parola.

Altri eventi includono la presentazione della traduzione in italiano di “Casa dell’acqua” di Ángeles Mora, una delle voci più significative della poesia spagnola contemporanea, e un incontro dedicato alla letteratura delle Canarie con Anelio Rodríguez e Danilo Manera, che esploreranno le radici culturali e linguistiche dell’arcipelago.

Infine, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e dei Diritti di Autore il 23 aprile, la Biblioteca María Zambrano ospiterà Laura Pugno per una speciale serata intitolata “Bibliotecaria per un giorno”. La rinomata poetessa, scrittrice e traduttrice condividerà con il pubblico i libri che hanno segnato la sua vita e la sua carriera, offrendo un’occasione unica di riflessione sulla potenza della letteratura nel plasmare il nostro mondo.

Ingresso libero e prenotazioni sono disponibili per alcuni eventi, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a questa celebrazione.