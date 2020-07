“Le Ricette di Federica”: Torta salata con piselli e pancetta

Federica oggi propone una gustosissima torta salata con piselli e pancetta!

Ingredienti

600 gr di piselli, 3 uova 3 cucchiai di formaggio grana

Sale e pepe

1 etto si pancetta un po’ spessa

pasta sfoglia vegetale

1 confezione di scamorza o provola circa 150 gr.

Latte 3 cucchiai

Preparazione

Mettere pancetta a dadi in padella con un goccio d’olio d’oliva.

Mettere a bollire i piselli.

A parte in una ciotola sbattete bene le uova e aggiungete il latte e formaggio grana.

Versare in una terrina i piselli con la pancetta tagliata a dadini il preparato di uova, latte e formaggio.

Versare in una terrina i piselli con pancetta il preparato di uova, latte e formaggio tagliato a pezzettini.

Mescolare bene il tutto.

Stendere in una casseruola da forno a forma circolare la pasta sfoglia, alzandone bene i lati.

Inserire sopra pasta sfoglia tutto il composto.

Preriscaldare forno 160°, poi mettere la casseruola in forno, dopo 30 minuti controllare se si è ben biscottata ai lati, infine estrarla e servire!

