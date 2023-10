Le Orme & Friends: evento imperdibile!

Sabato 7 ottobre alle 21 al Teatro Astori di Mogliano Veneto, le leggende del rock progressivo italiano si esibiranno in un concerto esclusivo, per presentare in anteprima il nuovo album, in uscita il 13 ottobre prossimo.

Mogliano – Concerto attesissimo, questo sabato al teatro del Collegio Astori, che vedrà anche la partecipazione speciale della band Sezione Frenante, garantendo così una serata di emozioni musicali senza eguali.

Si tratta del secondo appuntamento del 1° Festival Amici della Musica d’Autore, uno straordinario omaggio alla musica italiana e al suo profondo impatto culturale. Tre date, per tre grandi gruppi d’artisti in concerto: KhoralKhanè, che si sono esibiti venerdì scorso, ora sarà il turno de Le Orme & Friends e poi l’attesissimo Shel Shapiro, sabato 28 ottobre, sempre al Teatro Astori.

Le Orme nascono nel 1966 a Marghera, ma è nel 1968 che arrivano al primo successo discografico con l’indimenticabile brano: “Senti l’estate che torna”. Il gruppo si era arricchito della presenza di Michi Dei Rossi e successivamente di Tony Pagliuca, provenienti dal disciolto complesso degli HOPOPI, che ora, a distanza di di 55 anni, saranno protagonisti.

Della loro lunga e prolifica carriera si ricordano due dischi d’oro, un premio della critica discografica, un tour in Inghilterra, la collaborazione con Peter Hammill, le registrazioni nelle sale d’incisione di Los Angeles, Londra, Parigi e la realizzazione del primo disco live italiano. La loro discografia si compone di 22 Album, diversi singoli più una serie infinita di compilation rimanendo così, nelle vette delle classifiche di allora, per molti anni. Le Orme sono state, e lo sono tuttora, uno dei gruppi Progressive più importanti della scena musicale italiana e mondiale.

L’evento ha il patrocinio della Città di Mogliano e il biglietto (30 Euro intero e 25 Euro ridotto) sarà con importo ridotto per i residenti a Mogliano, per i giovani fino ai 25 anni e naturalmente per i soci dell’associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte” che organizza il concerto.

I biglietti sono disponibili in prevendita su ww.sonnyboystore.it e presso la libreria Mondadori Bookstore in Via Gris 10 a Mogliano Veneto tel. 041.5931116, orario 9,30-13 e 16-18,30, dal martedì al venerdì, lunedì solo mattina.