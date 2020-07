Le Chiese di Mogliano

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Anche dal punto di vista religioso soprattutto per i credenti la situazione è confortante. Oltre al Duomo Santa Maria Assunta, Chiesa madre del paese che si trova in centro e della quale abbiamo a lungo parlato e dettagliatamente, a Mogliano ci sono altre Chiese, tutte Parrocchie, una per ogni Quartiere Residenziale del Comune, che durante il giorno sono sempre aperte. A sua volta ogni Parrocchia è affidata alla cura di uno o più Sacerdoti sempre a disposizione dei loro fedeli per le Confessioni e per qualsiasi altra necessità.

A me sembra utile indicarle tutte una per una per segnalarle ai cittadini che vogliono esprimere la loro fede e volessero recarsi nella chiesa più vicina alla loro residenza ogni domenica per assistere alla messa o per pregare in qualsiasi altra circostanza. L’ordine nell’elenco è ovviamente casuale e non rispetta alcun diritto di precedenza. Sono tutte di costruzione abbastanza antica e molto accoglienti e silenziose da favorire il raccoglimento più profondo.

1) Parrocchia Sacro Cuore di Gesù nel Quartiere Ovest in via Torino

2) Parrocchia San Carlo nel Quartiere Est in Piazza della Repubblica

3) Parrocchia San Marco E. nel Quartiere Nord-Est in via Ronzinella

4) Parrocchia Sant’Elena Imperatrice a Zerman in via della Chiesa

5) Parrocchia S. Teonisto a Campocroce in via della Chiesa

6) Parrocchia Sant’Antonio di PD Quartiere Marocco in via Marignana

7) Parrocchia Cuore Immacolato di Maria nel Quartiere Mazzocco.

N.B. Per la celebrazione della S. Messa la domenica e per altre circostanze religiose ufficiali è disponibile anche la Chiesa del Collegio Astori dove ci si può recare in tutte le Feste Comandate.

Per conoscere gli orari delle Sante Messe sia domenicali che giornaliere il Centro Pastorale sito in via A. De Gasperi 1, il cui n° di tel. è 041.5900375 o 334.2590290, nelle ore d’ufficio fornisce tutte le informazioni necessarie.

