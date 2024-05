Presentata la nuova veste dell’Italbasket in vista dei prossimi importantissimi appuntamenti estivi. La divisa realizzata da Macron sarà utilizzata da tutte le Nazionali di basket maschili e femminili.

FIUMICINO – Questa mattina, presso l’Head Quarter di ITA Airways a Fiumicino (Roma), sono state presentate le nuove divise delle Nazionali di basket maschili e femminili Senior, Giovanili e 3×3.

La presentazione della nuova veste azzurra, realizzata da Macron, ha rappresentato di fatto il lancio delle attività 2024 degli Azzurri e delle Azzurre di Italbasket, che vivranno il culmine con il Torneo di qualificazione olimpica in Portorico dal 2 al 7 luglio. Insieme ai ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco, scenderanno in campo tutte le Nazionali Giovanili impegnate in sei Europei e due Mondiali e le selezioni 3×3 nelle qualificazioni europee.

Il primo appuntamento sarà proprio l’Olympic Qualifying Tournament che la Nazionale maschile Senior disputerà in Portorico agli inizi di luglio. Sei squadre e un solo posto a disposizione per coronare il sogno di volare all’Olimpiade di Parigi 2024. Il volo con cui gli Azzurri viaggeranno alla volta di Miami, scalo verso San Juan, sarà ITA Airways.

La Compagnia aerea nazionale di riferimento ha dedicato proprio a Gianmarco Pozzecco un Airbus A330-900 della sua flotta, un velivolo tecnologicamente avanzato e a ridotto consumo. Un riconoscimento ad uno dei personaggi più iconici del nostro sport insieme a Dino Meneghin e Gigi Datome, anche loro omaggiati con i propri nomi su due degli aerei della flotta ITA Airways.

Una divisa ecosostenibile che avrà in bell’evidenza il tricolore, proprio nell’anno in cui la Nazionale tenterà di approdare, per la seconda volta consecutiva, sul più alto palcoscenico sportivo del mondo: i Giochi Olimpici. Sarà proprio il Tricolore a unire, idealmente, la FIP e i propri partner anche per l’estate 2024.

La nuova veste dell’Italbasket

La nuova divisa ‘Home’ è azzurra con il collo a V e gli sbracci bordati di Tricolore. La principale caratteristica della canotta è il pattern gessato di ispirazione moda, composto da sottili ed eleganti ‘pinstripe’ verticali realizzate in grafica embossata. Sul petto a destra, entrambi in bianco, uno sotto l’altro e in stampa siliconata, il logo della FIP e il Macron Hero.



Il backneck è personalizzato con il logo della Federazione su fondo bianco e azzurro, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’. Questo per certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus di Valsamoggia.



I pantaloncini azzurri, con coulisse bianche, hanno la bandiera italiana applicata sul bordo elastico superiore attraverso una woven patch, mentre le bande tricolori presenti anche nella canotta, vengono riprese sia lateralmente sui fianchi che sul bordo coscia.

La versione ‘Away’ è bianca e riprende il layout grafico della Home con il tricolore italiano a connotare i bordi del girocollo e degli sbracci. Anche in questo caso, fronte e retro, è presente l’elegante grafica gessata, realizzata sempre tramite stampa embossata. Il logo della FIP e il Macron Hero sono in azzurro e applicati in stampa siliconata. Sul bordo superiore dei pantaloncini bianchi spicca la bandiera italiana e anche qui il tricolore è presente nei dettagli sui fianchi e sul bordo coscia.

I nuovi kit gara hanno una vestibilità Body Fit e sono realizzati in tessuto Eco Fabric, un tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata, a conferma dell’impegno condiviso tra FIP e Macron sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Le nuove maglie della Nazionale italiana di basket, insieme a tutti i capi della linea di abbigliamento sviluppata e realizzata da Macron per la FIP, sono in vendita a partire già da oggi e sono disponibili nell’apposita sezione dedicata, su Macron.com/italbasket.