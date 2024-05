Caivano rinasce: la Premier Meloni inaugura il nuovo centro polifunzionale

Inaugurato il nuovo centro polifunzionale a Caivano alla presenza della Premier Giorgia Meloni, simbolo di rinascita e speranza per la comunità. Padre Maurizio Patriciello: “Mandai un sms a Meloni, dopo 8 giorni arrivò il Governo”

Caivano (NA). Una giornata di grande importanza per Caivano, che oggi vede il suo volto cambiare grazie all’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale nell’ex Delphinia. La Premier Giorgia Meloni ha presieduto la cerimonia, esprimendo emozione e gratitudine per tutti coloro che hanno reso possibile questa trasformazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Padre Maurizio Patriciello, la cui determinazione è stata cruciale per avviare questo progetto.

“Questa è una di quelle giornate in cui tutto assume un senso,” ha dichiarato la Premier Meloni, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo. “Il messaggio che vogliamo trasmettere è che lo Stato può fare la differenza, che le istituzioni possono mantenere i loro impegni.”

Padre Maurizio Patriciello ha giocato un ruolo fondamentale in questa trasformazione, come lui stesso ha ricordato durante la cerimonia: “Mandai un sms a Meloni, dopo 8 giorni arrivò il Governo”. Il suo intervento è stato determinante per attirare l’attenzione delle istituzioni sui problemi di Caivano. “Non avrei scommesso un euro, ma il Governo è arrivato. Io oggi vedo e ancora faccio fatica a crederlo,” ha dichiarato Patriciello.

La trasformazione di Caivano non è solo fisica ma anche simbolica. Il messaggio è chiaro: lo Stato può fare la differenza. Le istituzioni, quando funzionano come dovrebbero, possono mantenere i loro impegni e accendere la speranza anche nei territori più difficili. Questo progetto dimostra che il degrado e l’abbandono non sono un destino ineluttabile, ma scelte che possono essere ribaltate con impegno e determinazione.

Il nuovo centro polifunzionale non è solo una struttura fisica ma un simbolo di rinascita e speranza per la comunità di Caivano. Ospiterà ben 44 discipline sportive, con la collaborazione delle Fiamme Oro e degli atleti che aiuteranno nella gestione del centro. Gli open day inizieranno già da domani e i campi estivi per bambini e ragazzi partiranno il 10 giugno.

Questo progetto è solo l’inizio di una serie di interventi volti a migliorare la qualità della vita a Caivano. La Premier Meloni ha annunciato anche la costruzione di un nuovo teatro da 500 posti e un anfiteatro esterno da 1000 posti, creando così un grande polo dedicato allo sport, alla cultura e all’arte. Questo centro sarà intitolato a Pino Daniele, grazie alla collaborazione del figlio Alessandro, presente all’evento.

La rinascita di Caivano è stata motivata da un tragico evento: la violenza subita da due bambine innocenti.

Questo crimine ha evidenziato il fallimento delle istituzioni nel proteggere i più deboli, spingendo il Governo a prendere misure decisive. La visita della Premier Meloni al Parco Verde di Caivano, il 31 agosto scorso, è stata il punto di partenza di questa trasformazione.

L’impegno del Governo non si ferma alla riqualificazione dell’ex Delphinia. Sono stati potenziati gli uffici giudiziari, avviati lavori di messa in sicurezza della rete idrica e riqualificazione della Villa comunale di Pascarola. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di un centro di coordinamento della Protezione Civile e un campus universitario, dimostrando un impegno continuo verso il miglioramento delle condizioni di vita nella regione.

Il progetto di Caivano rappresenta un modello di intervento che il Governo intende replicare in altre aree del Paese. Con il Decreto Coesione, sono stati stanziati 3 miliardi di euro per rigenerare le periferie di 14 città metropolitane e 39 città medie del Sud, dimostrando che il cambiamento è possibile con determinazione e impegno.

La Premier Meloni ha risposto anche alle critiche del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sottolineando che “se tutte le passeggiate della politica portassero questi risultati, avremmo una politica più rispettata dai cittadini.”

Padre Patriciello ha concluso con parole che risuonano profondamente: “La gente di Caivano è come quella di tutto il mondo: le persone perbene oggi sono contente, i delinquenti sono dispiaciuti.”

Il futuro di Caivano è luminoso. Questa inaugurazione segna solo l’inizio di un lungo percorso di rinascita e speranza. Concentrazione, impegno e determinazione sono le chiavi del cambiamento, e Caivano, con la sua trasformazione, ne è la prova tangibile.