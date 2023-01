La figura del Beato Livatino, uomo di fede e di diritto, nelle parole del Prof. Tommaso Dalla Massara di UniRoma3 (VIDEO)

Si è conclusa la solenne “Peregrinatio Beati Rosarii Livatino – Fidei et Justitiae Martyris” in Roma.

Tra le ultime tappe, il passaggio nella sede di Confindustria, dove la camicia impregnata del sangue del giudice Livatino è stata accolta dal Direttore Generale Francesca Mariotti, e omaggiata nel corso del convegno dal titolo “Beato Rosario Livatino: l’universale esempio del giusto. Dialoghi tra economia, fede e giustizia”.

Il Prof. Tommaso Dalla Massara, Ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, è intervenuto in qualità di relatore, mettendo in luce il suo pensiero su questa straordinaria figura da prendere come esempio.