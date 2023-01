Giovedì 11 maggio, in memoria della nascita del papà Salvador Dalí, José Dalí inaugura la IX Fiera del Miniquadro

PREGANZIOL – Grazie al successo delle edizioni precedenti, verrà riproposta la IX edizione della Fiera del Miniquadro, ospitando opere di artisti contemporanei e artisti storicizzati provenienti da collezioni private.

che ha visto Artisti di varia provenienza e natura con esposte opere

di pittura, scultura, fotografia, grafica e merletti di Burano e opere di Artisti Storici provenienti da collezioni private anche a maggio 2023 dal 6 al 19 maggio 2023

La durata dell’esposizione sarà dal 6 al 19 maggio 2023, ma le opere dovranno pervenire in galleria dal 2 al 5 maggio 2023 per l’allestimento e a versamento effettuato.

Piccole opere ma grandi affari, come potrà senz’altro sottolineare l’ospite d’onore José Dalí.



Criteri di ammissione

L’adesione è aperta a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità. Le opere dovranno rispettare le seguenti misure: elaborati di qualsiasi tipo e supporto comprese le fotografie. Non dovranno superare il formato A3 ( 297 x 420 mm.) esclusa cornice. Gli elaborati pittorici su tela o cartoncino telato se non di formato A3, non dovranno superare i cm 30 x 45, esclusa cornice. Le opere scultoree dovranno avere dimensioni simili anche in profondità ed essere accompagnate da adeguato supporto. Ogni artista può partecipare con una o più opere a tema libero ed in piena libertà stilistica e tecnica. Le opere bidimensionali potranno essere con o senza cornice, con o senza vetro purché dotate di apposita attaccaglia.

Per l’iscrizione e ulteriori informazioni per bando e scheda di iscrizione, si rimanda al sito www.ellegalleria.it, allo 3479225107 oppure alla mail [email protected]

Nel giorno dell’evento verrà realizzato, come le precedenti edizioni, un video con José Dalí e gli artisti. Verrà poi pubblicato nei più importanti social e in televisioni locali.



Riepilogo fasi e scadenza

Termine delle iscrizioni: lunedì 30 gennaio 2023

Consegna o invio opere: tra il 2 e il 5 maggio 2023 salvo disposizioni con la galleria

Apertura della Mostra Mercato: sabato 6 maggio 2023 dalle ore 18

Presentazione della Manifestazione: giovedì 11 maggio 2023 dalle ore 18 in memoria della nascita del papà Salvador Dalì

Cena su prenotazione: giovedì 11 maggio 2023 dalle ore 20

Durata della Mostra: dal 6 al 19 maggio 2023