Italvolley nella Pool B Olimpico

Si sono svolti i sorteggi dei gironi del volley maschile per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Azzurri inseriti nel difficoltoso Pool B

LODZ – In un Olimpiade, si sa, tutti gli avversari sono difficili. Il meglio dello sport si riunisce in quei giorni per cercare di ottenere il podio più importante della propria carriera sportiva. A Lodz, in Polonia, dove si stanno svolgendo le Finals di Volleyball Nations League, sono stati sorteggiati i gironi del Volley Maschile per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 in programma dal 27 luglio all’11 agosto.

L’Italvolley è stata inserita nella Pool B con i campioni d’Europa della Polonia, il Brasile e l’Egitto. Di certo non un girone semplice.

Nella Pool A la Francia padrona di casa e testa di serie numero uno, la Slovenia, il Canada e la Serbia. Nella Pool C Giappone USA, Argentina e Germania.

I gironi del volley maschile a Parigi 2024

Pool A: Francia, Slovenia, Canada, Serbia.

Pool B: Polonia, Italia, Brasile, Egitto.

Pool C: Giappone, USA, Argentina, Germania.

I 25 azzurri “convocabili” per Parigi 2024

Il Commissario Tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi ha diramato oggi la lista dei 25 convocabili per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Saranno in 13 (12 + 1 riserva) a prender parte alla rassegna a cinque cerchi. A quelli già presenti in queste Finals, sono stati aggiunti anche gli 8 giocatori in ritiro a Cavalese.

Palleggiatori: Paolo Porro, Marco Falaschi, Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Francesco Recine, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Davide Gardini, Luca Porro.

Centrali: Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, Edoardo Caneschi, Leandro Mosca.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta.

Liberi: Fabio Balaso, Marco Gaggini, Damiano Catania, Gabriele Laurenzano.

La formula del torneo Olimpico

Le dodici partecipanti saranno suddivise in tre gironi. Al termine della fase a gironi verrà stilata una classifica generale che decreterà le otto formazioni che proseguiranno il loro percorso olimpico; si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta (quarti di finale) le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze. Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno i seguenti:

QF1: 1 vs 8

QF2: 2 vs 7

QF3: 3 vs 6

QF4: 4 vs 5

Le formazioni vincitrici dei quarti accederanno alle semifinali con il seguente schema:

SF1: WQF1 vs WQF4

SF2: WQF2 vs WQF3