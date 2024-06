VNL Finals, i 14 di De Giorgi

In vista delle VNL Finals in cui l’Italia giocherà con la Francia, il CT De Giorgi ne convoca 14. In 8 rimarranno al lavoro a Cavalese

LUBIANA – Gli azzurri, dopo aver conquistato la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si preparano ad affrontare le VNL Finals. A Lodz, in Polonia, l’Italia affronterà venerdì 28 giugno alle 17.00 la Francia nei quarti di finale. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Per l’impegno il Commissario Tecnico De Giorgi ha convocato 14 atleti, altri 8 invece riprenderanno l’attività fisica a Cavalese da oggi fino al 1° luglio in preparazione dei Giochi.

I 14 convocati per le Finals di VNL

Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Edoardo Caneschi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.

Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.

Lo staff è composto da: Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Giacomo Giretto (Team Manager), Marco Penza (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario e Alberto Salmaso (Scoutman).

I convocati per Cavalese dal 25 giugno

Gli 8 convocati per la ripresa del lavoro a Cavalese dal 25 giugno: Simone Giannelli, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Fabio Balaso, Simone Anzani, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Yuri Romanò.

Lo staff sarà composto da Nicola Giolito (Allenatore dal 24 giugno), Giacomo Tomasello (Assistente Allenatore), Vittorio Sacripanti (Dirigente Accompagnatore dal 24 giugno), Piero Benelli (Medico), Sebastiano Cencini (Fisioterapista).