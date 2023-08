Italvolley, buona la prima

Con la vittoria sul Belgio per 3-0, inizia nel migliore dei modi l’Europeo degli azzurri campioni in carica.

BOLOGNA – Un inizio perfetto per l’Italia nell’Europeo 2023, che inaugura ufficialmente la trentatreesima edizione della rassegna continentale con un netto successo per 3 set a 0 sul Belgio.

L’Unipol Arena con i suoi 8728 spettatori (255457 euro di incasso) è stata teatro di una partita splendida degli azzurri campioni in carica. Nonostante gli 11 punti di Reggers, nulla ha potuto il Belgio, guidato dal tecnico italiano Emanuele Zanini, contro il gioco perfettamente orchestrato dagli azzurri capitanati da Giannelli e con Michieletto Best Scorer della gara con 13 punti.

La Pool A ora si sposta a Perugia dove oltre agli azzurri e al Belgio si sfideranno per la conquista dei quattro pass per gli Ottavi di Finale di Bari anche Svizzera, Serbia, Germania ed Estonia. Le prossime gare della squadra di De Giorgi saranno il 31 agosto e l’1 settembre contro la Serbia e l’Estonia.

Tabellino

Italia – Belgio 3-0 (25-17, 25-18, 25-15)

Italia: Galassi 3, Giannelli 4, Michieletto 13, Russo 12, Romanò 8, Lavia 9, Balaso (L). Sbertoli 1, Bovolenta 1. N.e. Scanferla, Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca All. De Giorgi

Belgio: Rotty, D’Heer 3, D’Hulst 1, Deroo 10, Van De Velde, Reggers 11, Ribbens (L). Cox 2, Verhanneman, Desmet 6, Van Hoyweghen, Thys 2, Perin, Fransen. All. Zanini

Arbitri: Porvaznik (SRB), Mezoffy (HUN)

Durata set: 25’, 30’, 23ì

Italia: 7 a, 7 bs, 8 mv, 15 et

Belgio: 1 a, 12 bs, 1 mv, 24 et

Le dichiarazioni post partita

Roberto Russo “L’obiettivo principale di questa sera era vincere e lo abbiamo raggiunto. Conquistare una vittoria davanti a questa cornice di pubblico è stato molto bello e spero che ritroveremo questa atmosfera anche nelle prossime partite di questi europei. Sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra, dobbiamo continuare a restare umili e lavorare in vista dei prossimi impegni. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento e vogliamo fortemente fare un ottimo torneo. Ci godiamo questa vittoria, da domani nuovamente concentrati in vista della prossima partita”.

Yuri Romanò : “La partita di questa sera contro il Belgio è andata bene dall’inizio alla fine. È stato bellissimo giocare davanti al pubblico di Bologna. Siamo stati bravi a rimanere concentrati anche nei momenti in cui abbiamo preso 2 o 3 punti di fila. Giocare con l’Italia è sempre molto bello e divertente, cerco di godermi ogni singolo momento con questo gruppo. È il mio secondo europeo ma giocarlo in Italia ha un effetto differente e questa esperienza rimarrà nei miei ricordi per molto tempo. Giocare in casa sarà per noi molto importante perché in ogni palazzetto sentiremo il calore del nostro pubblico che sicuramente non mancherà di incitarci”.

Il CT Ferdinando De Giorgi: “La partita non è stata mai in discussione ma credo che oggi siamo stati molto concentrati su quello che dovevamo fare, gli esordi sono sempre emozionanti, poi in casa, era rischioso. Ci siamo invece detti che volevamo concentrarci sul gioco, sulle cose che avevamo preparato e alla fine abbiamo dato continuità. Il Belgio è una buona squadra, se non gli permetti di entrare nel gioco vanno in difficoltà. Hanno provato a metterci in difficoltà ma abbiamo sempre risposto bene“.

Alessandro Bovolenta: “Ho vissuto questo esordio agli Europei con grande felicità e ho cercato di vivere con serenità questo momento così importante. Questa sera un pensiero va alla mia famiglia e a tutte quelle persone che hanno creduto in me. A fine gara mia mamma mi ha abbracciato ed ho provato tanta felicità. Sto vivendo un sogno e dietro di me sento la fiducia dei miei compagni e questo mi da tanta carica.”

Photo Credits: De Sanctis-Galbiati-Rubin/FIPAV