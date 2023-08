I colori ‘San Marco Group’ valorizzano le opere di Paolo Pellegrin

La finitura decorativa Paeninsula mette in luce gli scatti del celebre fotografo presso Le Stanze della Fotografia a Venezia, Isola di San Giorgio, dal 30 agosto al 7 gennaio 2024.

Marcon – Venezia -S’intitola “L’orizzonte degli eventi” l’esposizione di oltre 300 scatti di Paolo Pellegrin, uno dei più rinomati fotografi italiani viventi, che aprirà le porte al pubblico domani 30 agosto a Venezia, presso Le Stanze della Fotografia, nell’Isola di San Giorgio.

Paolo Pellegrin è da sempre impegnato a raccontare i grandi conflitti che animano la contemporaneità; vincitore di undici edizioni del World Press Photo Award e membro dell’agenzia Magnum, documenta attraverso i suoi reportage i principali eventi del nostro tempo, con grande attenzione per gli effetti del cambiamento climatico, la forza della natura e il fragile equilibrio alla base della vita sulla Terra.

Per questo importante appuntamento, San Marco Group, leader in Italia nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale, torna in campo confermando il saldo legame con il mondo dell’arte e il territorio. L’ Azienda di Marcon, sponsor di Fondazione Cini, ha messo a disposizione i propri prodotti per decorare le pareti delle sale espositive e valorizzare gli scatti esposti, accompagnando il visitatore in un emozionante percorso tra colore e immagine.

Con la sua vasta gamma cromatica, declinata in quattro palette che omaggiano altrettanti pittori della tradizione artistica italiana, Paeninsula è il decorativo che meglio può mettere in risalto le opere del celebre fotografo: le nuances scelte per abbracciare gli scatti, giocano su tre diversi toni di grigio, della palette Canaletto.

Questo decorativo ha ricevuto la prestigiosa certificazione Eurofins Indoor Air Comfort Gold, a garanzia della conformità del prodotto con i criteri di bassa emissione VOC: l’attenzione e il rispetto per l’ambiente, temi centrali nell’antologica di Pellegrin, divengono imprescindibile punto di partenza per l’allestimento e lo spazio espositivo, un connubio vincente tra cultura e sviluppo sostenibile.

C’è molta attesa, dunque, per l’apertura delle Stanze, e per scoprire questo connubio d’arte.

San Marco Group continua ad impegnarsi attivamente per sostenere il territorio nella realizzazione di eventi culturali dalla risonanza internazionale, confermando lo stretto rapporto con la città di Venezia e con le arti visive.