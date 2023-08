Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, i 5 film più attesi.

Ci siamo, parte l’edizione numero 80 della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, tra red carpet, eventi e presentazioni, la settima arte si propone di essere ancora una volta un viatico di storia e modernità raccontando la vita attraverso pellicole, attori e registi di fama mondiale.

Ecco i 5 film tra i più attesi precisando la grande qualità delle opere di una kermesse che si preannuncia imperdibile.

The Killer di David Fincher

Torna alle radici David Fincher con un thriller evoluto psicologicamente e interpretato da Micheal Fassbender e Tilda Swinton. Un uomo algido e solitario attende nell’ombra, osservando il prossimo bersaglio. Gelido e intriso perfettamente di terrore, il film promette di essere una delle rivelazioni della competizione. Che poi potremo ammirare su Netflix.

Maestro di Bradley Cooper

La pellicola attesissima, che porta sul grande schermo Bradley Cooper in veste di regista, ripercorre la vita e le gesta di Leonard Bernstein, compositore statunitense, già molto noto per essere il primo direttore d’orchestra nato in America e il secondo migliore al mondo. Tra storie d’amore e talento.

Aggro Dr1ft

Prodotto da A24 e interpretato da Travis Scott, che debutta come attore, potrebbe essere la vera mina vagante del Festival per la sua dimensione surreale e psichedelica, si sussurra girato tramite infrarossi e preannuncia un piccolo condensato di 80 minuti che promette sorprese con la scintillante regia di Harmony Korine.

La Bête di Bertrand Bonello

Diretto da Bertrand Bonello, tra intelligenza artificiale e un futuro prossimo, racconta di emozioni che diventano una minaccia e un DNA da purificare, protagonisti Gabrielle (Léa Seydoux) e Louis (George MacKay).

L’ordine del tempo di Liliana Cavani

Tratto e ispirato da “L’ordine del tempo” di Carlo Rovelli (Adelphi), sostiene la sua sinossi su ciò che accade una sera tra amici che scoprono, mentre festeggiano in una villa un compleanno, che il mondo finirà a breve. Nel cast Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Edoardo Leo. Il film incornicia il Leone d’oro alla carriera della Cavani, doveroso.

Prima fila di Mauro Lama

Photo credit by “La Biennale“