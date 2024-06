Italia debutto in rimonta

Debutto vincente in rimonta per l’Italia di Spalletti. Dopo la rete subita a freddo dopo 23 secondi, gli azzurri recuperano con i gol di Bastoni e Barella

DORTMUND – Una doccia gelata appena entrati in campo. Sono bastati appena 23 secondi infatti all’Albania per far cominciare l’avventura dell’Italia a EURO2024 nel peggiore dei modi. Eppure gli azzurri di Spalletti sono stati bravi a rimontare subito grazie ai gol di Bastoni e Barella e recuperare una partita che era iniziata in salita.

Un buon risultato che porta la Nazionale in testa al girone con la Spagna (vittorosa 3-0 con la Croazia), prossima avversaria giovedì a Gelsenkirchen, in una gara che sa già di spareggio per il primo posto. Agli ottavi andranno le prime due classificate e le quattro migliori terze.

La partita

Recuperato in extremis Barella a centrocampo, il CT Spalletti manda in campo capitan Donnarumma, al centro della difesa il duo mancino Bastoni e Calafiori e sugli esterni Di Marco e Di Lorenzo. A centrocampo ad affiancare il nerazzurro c’è Jorginho, con il trio Pellegrini, Frattesi e Chiesa dietro alla punta Scamacca.

Nemmeno il tempo di mettersi in campo ed è subito un fulmine a ciel sereno. Dimarco batte una rimessa corta e, dopo solo 23 secondi dall’inizio della partita, Bajrami ne approfitta e calcia in porta. Leggera deviazione di Bastoni e gol.

L’Italia prova subito a reagire con un cross basso di Chiesa, Scamacca fa un velo di tacco e Pellegrini prova il destro a giro. Troppo largo. È questione di minuti, gli azzurri ci sono e all’11’ rimettono subito in parità la partita. Corner battuto corto, Pellegrini la mette sul secondo palo per Bastoni. Testa e gol. Il secondo in Nazionale per l’interista e sempre in Germania e di testa.

Non è finita. Passano 5 minuti e, dopo una serie di batti e ribatti, Barella dal limite calcia di destra. Strakosha non può nulla.

Vantaggio Italia e partita rimontata in un Amen.

Decima rete per il giocatore sardo in azzurro che raggiunge così Carapellese, Cassano, Lorenzo Insigne e Zola.

Gli azzurri continuano a spingere e al 33′ sfiorano il terzo gol con Frattesi che supera Strakosha in uscita ma la palla va sul palo. Ci prova allora Scamacca, ma in questo caso è bravo l’ex portiere della Lazio a respingere.

La ripresa inizia in maniera meno convulsa. La prima azione degna di nota è di Chiesa che al 15′ recupera un pallone con grinta e calcia di sinistro a lato. Spalletti cambia le carte in tavola al 32′: Fuori Chiesa e Pellegrini, dentro Cambiaso e Cristante.

Entrano anche Retegui e Darmian per Scamacca e Dimarco. Il numeroso pubblico albanese prova a spingere i suoi verso il pareggio. Manaj controlla di petto, alza il pallonetto sull’uscita di Donnarumma che è bravo a toccare il pallone col corpo e sfiora il 2 a 2.

Ma la partita ormai è agli sgoccioli. Buona la prima. L’Italia vince in rimonta e va in testa alla classifica.

Le parole del CT

Queste le parole del CT Spalletti post partita:

“Si sono viste tante cose buone nel primo tempo, che debbono però portare da qualche parte, perché altrimenti se restano fini a se stesse non portano a niente. Tra le cose buone, quella di poter far male più volte: puoi riuscirci e puoi non riuscirci. Non siamo andati a prendere quella direzione per finire l’azione il prima possibile. Ci siamo costruiti la possibilità di puntare la linea difensiva e poi siamo tornati indietro. Abbiamo cambiato troppo presto idea di poter far male. Nel secondo tempo loro hanno dovuto fare qualcosa in più perché stavano perdendo: noi invece nella salita siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva. A volte ci viene di essere un po’ comodi nel fare le cose e non in maniera ugualmente cattiva e tignosa“.

Il tabellino

ITALIA-ALBANIA (2-1 p.t.)

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (dal 38′ st Darmian); Jorginho; Barella (dal 47′ st Folorunsho); Frattesi, Pellegrini (dal 32′ st Cristante), Chiesa (dal 32′ st Cambiaso); Scamacca (dal 38′ st Retegui). A disp.: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Raspadori, Bellanova, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy. Ct. Spalletti

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (dal 42′ st Muçi); Asani (dal 23′ st Hoxha), Broja (dal 32′ st Manaj), Seferi (dal 23′ st Laçi). A disp.: E. Berisha, Kastrati, Balliu, Gjasula, Mihaj, M. Berisha, Ismajli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji. Ct. Sylvinho

Marcatori: 1′ pt Bajrami (A), 11′ Bastoni (I), 16′ Barella (I)

Arbitro: Zwayer (Germania). Assistenti: Lupp-Achmüller (Germania). Quarto ufficiale: Siebert (Germania)

Note: ammoniti Pellegrini (R), Calafiori (I), Broja (A), Hoxha (A)

Il girone

UEFA EURO 2024 – GRUPPO B

Prima giornata

Spagna-Croazia 3-0

ITALIA-Albania 2-1

Classifica: Spagna, ITALIA 3, Albania, Croazia 0

Seconda giornata

Mercoledì 19 giugno

Ore 15: Croazia-Albania (Amburgo)

Giovedì 20 giugno

Ore 21: Spagna-ITALIA (Gelsenkirchen)

Terza giornata

Lunedì 24 giugno

Ore 21: Croazia-Italia (Lipsia)

Ore 21: Albania-Spagna (Dusseldorf)

Photo Credits: Figc.it