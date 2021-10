Istrana Sostenibile, una festa per oltre 700 ragazzi

Presentato il progetto sulla sostenibilità lo scorso sabato al campo sportivo di Istrana

La sostenibilità a Istrana gioca a palla e indossa un kimono. Sabato pomeriggio al campo sportivo comunale è stato presentato il progetto “Istrana Sostenibile” con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’attenzione all’ambiente, la lotta agli sprechi e, in generale, educazione alla sostenibilità.

L’iniziativa realizzata in concerto dal Comune di Istrana, l’azienda Labomar specializzata in integratori alimentari, tutte le associazioni sportive locali e supportato da Contarina Spa e Alto Trevigiano Servizi, ha visto coinvolti in totale settecento bambini e ragazzi di diversa età e praticanti di diverse discipline, che si sono cimentati in prove fisiche, giochi di abilità e dimostrazioni agonistiche per attestare che essere sostenibili è più facile di quello che si pensi.

“Attraverso i giochi e le attività abbiamo voluto trasmettere il messaggio che ognuno di noi può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, creando nuove abitudini green” – sottolinea il Sindaco Maria Grazia Gasparini – “oggi siamo partiti dallo sport per educare alla raccolta differenziata, riciclo e riuso, riduzione degli sprechi, comportamenti sostenibili”.

Sergio Baldin (Presidente Contarina Spa), Maria Grazia Gasparini (Sindaco del Comune di Istrana) e Walter Bertin (fondatore e Presidente Labomar Spa).

Credits foto: Mihail Iosip

Durante la presentazione è intervenuto anche Walter Bertin, fondatore e presidente di Labomar, vicepresidente di Assindustria VenetoCentro con delega proprio a sostenibilità e ambiente: “Sono convinto che i ragazzi siano un punto di partenza fondamentale per ottenere nel campo della sostenibilità risultati efficaci e duraturi. La giornata di oggi rappresenta solo l’inizio di Istrana Sostenibile, perché grazie alle associazioni e ad un’Amministrazione pubblica lungimirante, potremo creare molte altre iniziative.”

Le iniziative previste dal progetto Istrana Sostenibile si svolgeranno fino alla fine del 2022 e coinvolgeranno le associazioni sportive del territorio, presenti anche sabato pomeriggio al campo sportivo come Calcio Istrana 1964 Asd, Basket Istrana Asd, GSG Pallavolo Istrana, Asd Skating Istrana, Asd Nintai Kan Karate e Asd Tennis Club Istrana. Presenti anche le associazioni Avis Comunale di Istrana, Plastic Free, Open Canoe-Open Mind.

Credits foto: Mihail Iosip

Lorenza Raffaello