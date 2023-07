Incidente a Jesolo: “Siamo profondamente colpiti”

“Questa mattina inizia purtroppo con una bruttissima notizia – sono le parole del Sindaco di Jesolo Christofer De Zotti – All’alba c’è stato un grave incidente frontale che ha coinvolto due vetture in via Piave Nuovo, nel territorio della Città di Jesolo, e ha visto purtroppo la morte di due ragazzi. La notizia colpisce e coinvolge la comunità jesolana perché uno dei due ragazzi era componente di una famiglia di operatori della nostra città. A nome mio e dell’Amministrazione comunale della Città di Jesolo va la vicinanza e il cordoglio ai parenti delle vittime. Questa tragedia ci scuote e ci turba profondamente”.

Il fine settimana aveva visto l’attività di Polizia Locale di Jesolo sequestrare una ventina di grammi tra hashish, marijuana e cocaina in diversi punti della città compreso l’arenile, tutta in possesso a consumatori, mentre risultava vana la ricerca degli spacciatori. Sono stati redatti inoltre un verbale con relativo ‘daspo’ per “accattonaggio molesto” e ben cinque risciò che circolavano sulla pista ciclabile, sono stati sanzionati. Ci sono stati 2 incidenti con feriti, per fortuna non gravi, tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e dunque il bilancio della prima parte del fine settimana sembrava rilevare una giornata sotto controllo.

Poi la tremenda notizia ha scosso tutti: “Alle 5.45 di oggi, domenica 9 luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Piave Nuovo a Jesolo per lo scontro frontale tra due auto. Grave il bilancio: deceduti due giovani e uno gravemente ferito”.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Citroen Picasso il conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero in ospedale.

Sono morti i due giovani che erano a bordo di una Toyota Yaris, nonostante i soccorsi.

I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate alle 9.00.