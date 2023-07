Anita & Olivia, superstar in spiaggia

I bagnini della Società Nazionale Salvamento di Mestre, e con la sezione SNS cinofilia con cani brevettati CSEN soccorso Nautico Operativo in forza alla Guardia Costiera Ausiliaria Centro Regionale Veneto, hanno concluso oggi il terzo fine settimana di presidio dell’ultimo tratto di spiaggia libera di Eraclea.

Eraclea – Il gruppo SNS è impegnato da giungo a presidiare un tratto di litorale, in un progetto proposto dal Direttore della Società di Salvamento di Mestre Dino Basso al Comune di Eraclea, che ha accolto con entusiasmo la proposta.

Questo Servizio è indirizzato alla tutela dei bagnanti frequentatori della spiaggia libera e delle acque prospicienti, in una zona non sorvegliata. Le unità hanno la funzione di prevenzione, con compiti di segnalazione di situazioni di pericolo, oltre che a fungere da punto di riferimento per i frequentatori in caso di necessità.

Già nelle prime giornate i bagnini hanno interagito con le persone che hanno potuto anche assistere a delle dimostrazioni da parte dei cani presenti che svolgevano esercizi con i conduttori, oltre ad avere risolto piccoli infortuni accaduti in spiaggia.

Anita, alano arlecchino, e Olivia, terrier nero russo sono i protagonisti di questa Società di salvamento, insieme ai loro umani, Roberto Marconi e la moglie Monica Zinnato, che hanno reso più sicura la spiaggia veneziana.

Questa settimana erano in turno di riposo, Kiss, pastore olandese e Houdini, golden retriver in fase di addestramento.

Il progetto prevede 15 giornate nel fine settimana, durante la stagione estiva. Prossimi appuntamenti: 15 – 16 e 22 – 23 luglio, 5-6 e 26 – 27 agosto, 2-3 e 9-10 settembre.