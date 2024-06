“In viaggio con Barbero” – Il centenario di Matteotti

“In viaggio con Barbero”, una puntata per il centenario del politico antifascista Italiano tra storia, riflessioni e delitti.

ROVIGO – Ieri 10 giugno 2024 si celebrava il centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, avvenuto a Roma il 10 giugno 1924. Proprio successivamente a questo anniversario, su La 7 andrà in onda, Mercoledì 12 Giugno dalle 21.15 – in prima serata – “In viaggio con Barbero” puntata dedicata appunto al politico antifascista italiano.

Nella trasmissione, con un viaggio in battello sul Delta padano, non mancano le riflessioni storiche sul grande fiume Po, sulla terra amara del Polesine, area per secoli emarginata, nonché la terra in cui nacque e iniziò il suo impegno politico Giacomo Matteotti, prima di trasferirsi nella Capitale e andare incontro al suo tragico destino.

Il professore Barbero aveva tenuto inoltre nello scorso mese di maggio una conferenza al Teatro Sociale di Rovigo, conferenza che sarà in parte visibile nella puntata del 12 giugno. Lo studioso ha ricostruito infatti la vicenda di Matteotti, del rapimento e delle successive indagini.

La ricorrenza viene celebrata anche in molte città tra cui Rovigo dove troviamo allestita la mostra “Giacomo Matteotti, una storia di tutti”, e proprio nella sua città natale, Fratta Polesine, è da questo fine settimana nuovamente visitabile la Casa Museo Matteotti, completamente rinnovata nel percorso allestitivo.

Spicca la presenza del professor Barbero a Rovigo, resa possibile anche dal contributo della Fondazione Cariparo, che ha voluto sostenere la tappa del programma nell’ambito delle Celebrazioni per il centenario dell’assassinio di Matteotti.

Il prossimo 12 giugno il racconto del delitto Matteotti farà dunque tappa a Rovigo e la descrizione, lucida e tagliente, dei “panni sporchi del fascismo” terrà incollati alle poltrone gli spettatori, in una riflessione sul passato, sul presente e sul futuro del nostro Paese.

Crediti fotografici: Di Sconosciuto – [1], Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49612395