Il poeta trevigiano Piero Bonora ritorna in libreria con il libro di poesia “Il viaggio”

Nell’ultima raccolta poetica del trevigiano Piero Bonora emerge l’importanza di autenticità nelle nostre vite e la consolazione che può nascere dalla poesia: temi particolarmente sentiti in questo periodo contrassegnato dall’emergenza Covid-19

Ritorna in libreria, con una raccolta poetica intitolata “Il viaggio” (Aletti Editore), il poeta Piero Bonora, insegnante di Lettere, ora in quiescenza.

“Il viaggio” è un libro che testimonia l’importanza di autenticità nelle nostre vite e la consolazione che può nascere dalla poesia, che “è intuizione del valore / e filo conduttore / della nostra esistenza”.

In un periodo particolare in cui le nostre certezze sono state messe a dura prova a causa dell’emergenza Covid-19 e siamo alla ricerca di nuove soluzioni che ci sollevino dall’angoscia e dall’incertezza del futuro, la poesia (e in particolare i versi di Bonora per le tematiche che affrontano) può ritornare a consolare i nostri animi e a rigenerarci con la sua energia.

Bonora è stato premiato per la sua attività poetica da Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Premio Nobel per la Letteratura

Nato a Vedelago, Treviso, nel 1943, dopo gli studi classici a Castelfranco Veneto, si è laureato in Filosofia a Padova e in seguito, oltre al lavoro nella scuola, si è sempre impegnato in attività sociali del suo territorio e si è dedicato alla scrittura con ottimi risultati.

Ha pubblicato infatti numerosi libri: “Terra promessa”, “C’era una volta, vita nei campi”, “A braccia aperte”, “Fantasmi”, “Mille mani alzate”, “Eppure sono verdi quei prati”, “Oltre la nebbia”, tutti con la Aletti Editore, e per la sua attività letteraria ha ottenuto il primo premio al concorso “Maria Cumani Quasimodo” 2018, in cui era presidente di Giuria Alessandro Quasimodo, autore, attore, regista teatrale, figlio di Maria Cumani e del poeta Salvatore Quasimodo.

La nuova fatica letteraria “Il viaggio” contiene testi – si legge nel retrocopertina – “ispirati alle varie emozioni e riflessioni che caratterizzano la vita umana: un viaggio, dunque, nell’esistenza ad evidenziarne sia le situazioni e i comportamenti problematici, sia attimi di emozione che riconciliano con essa, comunque alla ricerca dei suoi valori profondi e universali”.

Come spiega anche il poeta ed editore Giuseppe Aletti, nella prefazione che apre il volume: “Come un moderno Ulisse, in viaggio nel mare della vita, a volte più calmo altre tempestoso, il poeta Piero Bonora consegna l’itinerario che lo ha portato alla conoscenza del mondo. Bonora è un poeta non nuovo per i lettori. In questi anni, conseguendo anche importanti riconoscimenti, ha maturato un percorso poetico singolare e fruttuoso, che si è snodato tra molteplici racconti, tra cui l’intensa esperienza scolastica e il ricordo della vita contadina di un tempo, ed ora giunge a questa nuova opera, dove il Nostro pungola riflessioni sull’esistenza in generale, sulle dinamiche e sugli eventi che condizionano il destino dell’umanità. Il poeta si allontana dalla sua esperienza personale – che pure c’è, sottostante, e si evidenzia nel condivisibile ragionamento critico – per giungere ad una comprensione universale delle cose del mondo. Per queste ragioni, il suo è un viaggio che può essere abbracciato da altri uomini e donne; è un viaggio che pone questioni che vanno oltre la sua esistenza e possono essere illuminanti per quanti si apprestano a leggere questi versi”.

