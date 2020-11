Erica Cipressa e Giovan Battista Coletti

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Erica Cipressa oro nel fioretto

(classe 1996)

Erica Cipressa è campionessa mondiale alle Universiadi di Napoli nel 2019 e medaglia d’oro nella specialità del fioretto, sia individuale che a squadre.

La strada percorsa da Erica è stata ancora breve ma sicuramente in seguito sarà cosparsa da mete e traguardi encomiabili e luminosi.

È nata a Mirano, ma da qualche anno vive a Mogliano Veneto dove si allena. È figlia d’arte. Suo padre, Andrea Cipressa, è stato campione olimpionico nella stessa specialità ed è allenatore della Nazionale di fioretto.

Caparbietà, personalità forte, impegno estremo ed aggressività hanno fatto di lei una campionessa mondiale indiscussa. Complimenti, Erica! Continua così ed avrai dalla vita tante belle soddisfazioni.

Giovanni Battista Coletti (Tita)

(n. a Treviso l’08.12.1948)

Giovanni Battista Coletti è uno schermitore nella specialità del fioretto, vincitore della medaglia d’argento nella gara di fioretto a squadre di scherma ai Giochi Olimpici di Montreal nel 1976 e di altre due medaglie ai Campionati Mondiali sempre con la squadra di fioretto, una ai Campionati Mondiali svoltesi a Budapest nel 1975 ed una nel 1977 a Buenos Aires.

In aggiunta alla medaglia d’argento conquistata con la squadra a Montreal nel ’76, nella stessa manifestazione raggiunse la pol position finale nella gara individuale, mancando tuttavia l’accesso alla finale e classificandosi terzo (medaglia di bronzo).

Anche nel ’74 conseguì la medaglia di bronzo a Grenoble, in Francia, classificandosi quarto nel campionato Mondiale sempre di fioretto a squadre.

Complimenti vivissimi Tita!

