Il mese di marzo a Silea celebra le donne

Il mese di marzo a Silea è dedicato alle donne: il programma di eventi che accompagnerà la ricorrenza dell’8 marzo

SILEA – Il mese di marzo è tradizionalmente un momento di celebrazione per le donne in tutto il mondo, e la città di Silea non fa eccezione. Quest’anno, il Comune di Silea, insieme a numerose associazioni locali, ha preparato un programma ricco di eventi che si protrarranno per tutto il mese, offrendo spazi di incontro, riflessione e celebrazione per donne e uomini di tutte le età.

L’Assessore all’Istruzione, alla Cultura e alle Pari Opportunità, Angela Trevisin, sottolinea l’importanza di dare voce alle donne e di incoraggiare il dialogo e la percezione di sé al di là degli stereotipi di genere. “Come ha scritto Michela Murgia, parlare rimane una delle azioni più sovversive per le donne nel mondo”, afferma l’Assessore, evidenziando l’obiettivo del programma di offrire diversi linguaggi, dalla musica al teatro alla letteratura, per amplificare le voci femminili e promuovere la parità di genere.

L’8 marzo, giorno internazionale della donna, sarà un momento particolarmente significativo a Silea. La giornata inizia con un pranzo dedicato alle “nonne”, per onorare e valorizzare il loro ruolo essenziale nella famiglia e nella comunità. A seguire, una cena riservata alle donne vedrà gli uomini occuparsi del servizio in tavola, un gesto simbolico per riconoscere e apprezzare il lavoro domestico e di cura spesso sottostimato. La serata si concluderà con il “Concerto di primavera” presso il Centro culturale Tamai, un’occasione per godere della musica del Trio Sideris e per celebrare il talento artistico femminile e la sua importanza nella storia della musica.

Il programma prosegue il 15 marzo con lo spettacolo “Se son donne… fioriranno”, un reading organizzato dall’Associazione culturale Respiro che celebra le donne e le relazioni positive, rivolgendosi anche agli uomini per promuovere un dialogo costruttivo e inclusivo.

Infine, il 23 marzo si conclude il mese di eventi con “Dare la vita” al Parco dei Moreri, un incontro organizzato da Auser Polaris. L’evento vedrà la presentazione del libro postumo di Michela Murgia, “Dare vita”, che esplora il concetto di maternità attraverso legami d’anima. La giornalista Laura Simeoni e la speaker Anna Orlando guideranno il pubblico attraverso le pagine di questo libro straordinario, offrendo una prospettiva unica sulle relazioni familiari e sull’amore incondizionato.

Questo programma di eventi a Silea testimonia l’impegno della comunità nel promuovere la parità di genere, la valorizzazione delle donne e la creazione di spazi inclusivi per il dialogo e la riflessione.

Per ulteriori informazioni e per partecipare agli eventi, è possibile visitare il sito web del Comune di Silea.