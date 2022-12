Il Centenario dell’Aeronautica Militare volerà sopra Jesolo

L’Aero Club d’Italia ha reso note le date per le manifestazioni del 2023



Jesolo sarà la tappa per il Veneto delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare. La conferma è arrivata con la pubblicazione delle date delle manifestazioni aeree per il 2023 da parte dell’Aero Club d’Italia che, in coordinamento con l’Aeronautica Militare, gestisce la presenza delle Frecce Tricolori e degli altri reparti della forza armata. Trattandosi dell’anno in cui si celebra il centenario dalla fondazione dell’Aeronautica Militare, è stata prevista la partecipazione della pattuglia acrobatica a un evento per regione.

Lo Jesolo Air Show 2023 si svolgerà sabato 2 settembre. Lo spettacolo seguirà il passaggio sul litorale di Giovinazzo, in provincia di Bari, programmato per il 27 agosto, e anticiperà quello all’aeroporto di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, fissato per il 9 settembre.